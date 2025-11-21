Đôi bạn nhậu rủ nhau trộm cắp 24 con gà

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, tạm giam Trần Văn Sơn (SN 1994) và Đậu Xuân Cường (SN 1985), cùng trú tại xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Kỳ Xuân tiếp nhận trình báo của chị N.T.L. (trú tại thôn Quang Trung, xã Kỳ Xuân) về việc bị mất trộm 24 con gà. Vào cuộc, lực lượng chức năng xác định Sơn và Cường là nghi phạm.

Trần Văn Sơn và Đậu Văn Cường bị bắt cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, tối 20/10, sau khi ăn nhậu, Cường và Sơn nảy sinh ý định trộm cắp. Cả hai rủ nhau đi thăm dò các hộ dân trong khu vực.

Đến khoảng 20h cùng ngày, hai đối tượng đột nhập vào nhà chị L., bắt trộm 24 con gà mang về cất giấu chờ bán lấy tiền tiêu xài.

Công an cho biết cả Sơn và Cường đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập ăn nhậu.