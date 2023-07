Loạt sản phẩm là tiêu điểm thị trường của VONTA (AMACCAO GROUP)

Với tiêu chí tạo ra sản phẩm có ánh sáng mịn, siêu bền, siêu tiết kiệm điện, VONTA đã cho ra mắt sản phẩm đèn LED Mica Oval 42W 3 chế độ. Sản phẩm có thiết kế bo tròn tràn viền, cho phép ánh sáng phân bổ đều, tạo nên không gian chiếu sáng rộng, đều. PCB bằng nhôm tản nhiệt, hoạt động bền bỉ. Đây cũng là sản phẩm đèn hiếm hoi trên thị trường có khung viền được đúc liền khối, tạo tính thẩm mỹ cũng như khả năng hoạt động ổn định cho thiết bị.

Hoạt động tại công suất 40-50W, đèn LED Mica Oval 42W 3 chế độ của VONTA có thể đạt tuổi thọ tối đa lên tới 40.000 giờ. Sản phẩm đã trải qua công đoạn lão hóa và thử nghiệm đạt tiêu chuẩn châu Âu trước khi cung cấp ra thị trường. Hiện VONTA áp dụng chế độ bảo hành lên tới 24 tháng cho sản phẩm.

Ngoài Mica Oval 42W, VONTA còn sở hữu nhiều sản phẩm đèn LED chiếu sáng có thiết kế đa dạng, phù hợp nhiều công năng như LED bulb, đèn downlight âm trần, đèn panel ốp trần, đèn bán nguyệt, đèn túyp LED, đèn nhà xưởng, đèn EXIT, đèn chiếu sáng sự cố, đèn đường, đèn LED trang trí…

Hiện nay VONTA là đơn vị hàng đầu trên thị trường về dòng sản phẩm LED Bulb trụ nhôm T3 siêu tản nhiệt, ánh sáng mịn, tuổi thọ lên đến 40.000 giờ, hoạt động liên tục mà không gây ra những hiện tượng như nhấp nháy hoặc cháy nổ do đèn phát sinh mức nhiệt rất thấp trong quá trình làm việc, giúp tiết kiệm đến 90% so với đèn sợi đốt, 50% so với đèn compact truyền thống.

Là sản phẩm nổi tiếng bậc nhất của VONTA, công tắc ổ cắm mặt chữ nhật và mặt vuông của thương hiệu có thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều không gian như nhà ở, nhà xưởng, tòa nhà văn phòng, khách sạn, resort… Thiết kế của công tắc ổ cắm VONTA cho bề mặt tiếp xúc lớn, phẳng mượt và tràn viền tối đa.

Không chỉ có tính thẩm mỹ, công tắc của VONTA còn đa dạng hình dáng và chức năng, loại 1 công tắc đến 4 công tắc, có thể điều khiển 1 chiều hoặc 4 chiều, điều khiển vật lý hoặc cảm ứng, trong khi ổ cắm có thể có từ 2 đến 4 chấu. Các công tắc đặc biệt như chuông cửa, công tắc bình nóng lạnh… được thiết kế riêng để thuận lợi khi sử dụng và an toàn với điện công suất cao.

Là thiết bị đầu nguồn điện, nhằm quản lý đầu vào và đầu ra, cũng như đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong xử lý sự cố, aptomat VONTA được sản xuất bằng loại nhựa kỹ thuật có thể chịu được nhiệt độ lên tới 960 độ, cùng lực điện động cao. Ngoài vật liệu cao cấp, thiết kế bền chắc, sản phẩm còn sở hữu trọng lượng hợp lý, hình dáng gọn gàng, có thể bố trí lắp đặt linh hoạt.

Tủ điện âm tường VONTA sử dụng mặt nhựa ABS, nắp che polycarbonate , có đế nhựa chứa 2-12 module và đế sắt 14-24 module. Mặt nhựa bóng, đế sắt được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng.

Sở hữu nhiều kích thước khác nhau, có màn che, quạt hút tường, âm trần của VONTA được trang bị bộ cảm biến, có khả năng tự động tắt khi hoạt động quá nóng. Thiết kế cánh quạt hình chân vịt tạo lượng gió lớn ở mức ồn thấp, phù hợp cho các công trình gia dụng, nhà hàng, khách sạn, showroom, bệnh viện và khu công nghiệp.

Ống luồn dây là sản phẩm có mẫu mã đa dạng bậc nhất của VONTA, bao gồm cả loại ống cứng và ống gen mềm. Ống cứng dày 1,2-2,4mm, ống mềm dày hơn 0,3mm. Lực chịu nén của ống cứng từ 320N đến 1.250N, khả năng cách điện tốt. Trong khi đó, ống mềm có khả năng đàn hồi tốt, có thể cuộn chặt lại mà không cần tốn nhiều sức lực hay tổn hại đến bề mặt tường của công trình, không bị méo mó mặt khi uốn cong.

Với đế nhựa âm, VONTA phát triển hai dòng sản phẩm là đế nhựa âm vuông và đế nhựa âm chữ nhật. Sản phẩm làm từ nhựa PVC có khả năng chống bốc cháy thành lửa khi đốt trực tiếp và tự tắt khi rời nguồn cháy dưới 30 giây, có khả năng chịu lực, chịu nén, hoạt động ổn định và bền bỉ, không biến dạng trong khoảng nhiệt độ từ âm 15 độ đến 60 độ C. Sản phẩm được thiết kế bo góc mềm mại, không gây trầy xước trong quá trình lắp đặt. Không gian rỗng trong đế phù hợp để ráp nối nhiều đầu dây.

Ổ cắm điện kéo dài của VONTA mang lại độ an toàn cao, công tắc bật tắt giúp ngắt mở điện khi không dùng tới. Ngoài ra, sản phẩm ổ cắm kéo dài mới của VONTA còn tiên phong sử dụng dây dẫn đồng nguyên khối siêu dẫn điện và vỏ nhựa PP tự chống cháy, chịu va đập an toàn đáp ứng mọi chỉ số theo tiêu chuẩn châu Âu.

Hiểu rằng chỉ khi sản phẩm ở mức đồng bộ cao mới có thể chinh phục được khách hàng khó tính nhất, VONTA đưa ra triết lý kinh doanh là "ONE STOP" nên không ngần ngại đa dạng hóa sản phẩm ngay từ những ngày đầu. "ONE STOP" nghĩa là khách hàng chỉ cần đến "một điểm dừng" là VONTA sẽ có đầy đủ các sản phẩm về thiết bị điện và chiếu sáng cho dự án của mình. Từ hệ thống công tắc, ổ cắm, aptomat, quạt thông gió, đèn led đến hệ thống tủ điện, hệ thống ống luồn dây…, sản phẩm cơ bản đến đặc thù dành cho các dự án nhà ở, đô thị, nhà máy, hạ tầng hay phong cách từ truyền thống đến hiện đại, VONTA đều có sản phẩm tương thích.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng tốt, an toàn, tính năng vượt trội, thiết kế tinh tế và tính thẩm mỹ cao, sản phẩm của VONTA là sự lựa chọn phù hợp để biến ngôi nhà trở thành một bức tranh hài hòa, tinh tế, đẹp mắt.

Hướng tới mục tiêu tạo ra những trải nghiệm xứng đáng hơn cho khách hàng, dựa trên cam kết chất lượng ở 3 yếu tố gồm chuyên gia nước ngoài kiểm soát, nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, công nghệ máy móc thiết bị hiện đại bậc nhất, sản phẩm của VONTA đang góp mặt tại nhiều dự án trong nước và các công trình do tập đoàn quốc tế thực hiện tại Việt Nam. Một số sản phẩm của thương hiệu còn được xuất khẩu sang thị trường Nhật, Cuba, Philippines…