Không gian trưng bày của Vinamilk tạo điểm nhấn tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Ngay từ những ngày đầu diễn ra Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk đã trở thành điểm đến thu hút người dân ở nhiều lứa tuổi không chỉ bởi sự quen thuộc của thương hiệu, mà còn nhờ cách tiếp cận hiện đại, gần gũi và sáng tạo.

“Vinamilk là thương hiệu gắn bó và phục vụ gần 100 triệu người dân Việt Nam suốt gần nửa thế kỷ qua. Tại triển lãm lần này, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk không chỉ giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, mà còn truyền tải tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại – giữa cội nguồn của một doanh nghiệp nhà nước và tầm vóc của một thương hiệu top 1 tiềm năng nhất toàn cầu theo đánh giá mới đây của Brand Finance”, bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk, chia sẻ.

Theo ghi nhận, lượng người ghé thăm không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk luôn ở mức cao trong thời gian diễn ra triển lãm. Đây không chỉ là minh chứng cho sự gắn bó của người tiêu dùng với thương hiệu, mà còn cho thấy cách Vinamilk làm mới mình để tiếp cận công chúng một cách hiệu quả, hiện đại và gần gũi hơn.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Vinamilk còn lồng ghép các thông tin về hành trình phát triển của doanh nghiệp – từ những ngày đầu thành lập đến vị thế là Thương hiệu quốc gia hiện nay, đồng hành sự phát triển của đất nước. Khách tham quan tìm hiểu hành trình phát triển của thương hiệu sữa top 1 Việt Nam.

Vinamilk dành khoảng 101.000 sản phẩm để khách tham quan được thưởng thức nhiều hương vị từ sữa tươi, sữa hạt đến kem mát lành.

Nhiều em nhỏ thích mê khi được thưởng thức thêm các sản phẩm mới của hiệu sữa quen thuộc mà các em uống mỗi ngày.

Vinamilk – sản phẩm quen thuộc gắn bó với các gia đình và nhiều thế hệ người Việt Nam.

Các bạn trẻ đặc biệt yêu thích không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk. Bạn Bùi Thị Như Ý (22 tuổi) từ TPHCM ra Hà Nội trầm trồ: “Tôi ấn tượng với không gian triển lãm hiện đại và chỉn chu của Vinamilk. Khi thử các loại sữa của Vinamilk tại đây, tôi thấy rất ngon và mẫu mã bao bì rất đẹp”.

Vinamilk mang đến triển lãm những trải nghiệm thú vị qua cách thể hiện trực quan về những bước đột phá trong đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ tạo ra sản phẩm dinh dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, đón đầu các xu hướng tiêu dùng.

Các sản phẩm sữa thực vật không chứa lactose, không chất bảo quản, không thuốc diệt cỏ Glyphosate và được sản xuất với công nghệ xay nguyên hạt để giữ trọn dinh dưỡng của Vinamilk được giới thiệu đến khách thăm quan.

Không gian triển lãm của Vinamilk còn có nhiều góc check-in cho khách tham quan.

“Từ khi hình thành và suốt gần 50 phát triển Vinamilk luôn xác định sứ mệnh của mình là "Chăm sóc". Chúng tôi chăm sóc cho người dân bằng sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất, đạt chuẩn quốc tế”, ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành marketing Vinamilk, khẳng định.

Hành trình của Vinamilk bắt đầu từ năm 1976. Từ những bước đi đầu tiên với muôn vàn khó khăn, Vinamilk đã không ngừng nỗ lực để vươn lên, trở thành doanh nghiệp sữa hàng đầu, Thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Vinamilk hiện ghi tên mình trên bản đồ thế giới khi đã có mặt tại 65 quốc gia, với danh mục sản phẩm đa dạng như sữa nước, sữa chua ăn, sữa đặc và các dòng dinh dưỡng chuyên biệt.

“Trải qua hành trình gần 50 năm phát triển, Vinamilk đã không ngừng lớn mạnh và theo công bố mới đây của Brand Finance, chúng tôi được ghi nhận là thương hiệu sữa top 1 tiềm năng nhất toàn cầu. Thành quả này chính là sự cộng hưởng từ tình cảm, niềm tin yêu của người dân Việt Nam. Đây cũng là nguồn động lực để Vinamilk tiếp tục dành trọn tâm huyết cho sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, nâng tầm thể chất, trí tuệ Việt và đưa Thương hiệu quốc gia vươn xa trên bản đồ thế giới”, bà Bùi Thị Hương chia sẻ.