Chứng khoán, ngân hàng bứt tốc chuyển đổi số, ESG lên ngôi

Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, xã hội và chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế cũng như đời sống người dân. Theo nghiên cứu của Tổ chức DARA International, Việt Nam có thể thiệt hại khoảng 15 tỷ USD mỗi năm do biến đổi khí hậu, tương đương khoảng 5% GDP.

Sớm nhận thức được vấn đề này, Việt Nam đã tích cực tham gia và thực hiện các cam kết quốc tế về chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ đã cam kết đưa phát thải ròng khí nhà kính về 0 vào năm 2050.

Trong bối cảnh đó, thực hành ESG trở thành yêu cầu bắt buộc. Với vai trò trung gian tài chính và cung ứng vốn cho nền kinh tế, ngày càng nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt Nam đưa ESG vào hoạt động thực tiễn, đặc biệt là ứng dụng công nghệ trong vận hành, quản trị…, cùng chung tay vì mục tiêu phát triển bền vững.

Ngân hàng - Ứng dụng số hoá giúp tiết kiệm được 200 tỷ đồng/năm, hạn chế nhiều rủi ro lừa đảo

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp HDBank, cho biết phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ trong quản trị là xu hướng chung; nếu doanh nghiệp không theo kịp sẽ bị “lạc quẻ”. Ông nêu tại ngân hàng ông đang làm việc, áp dụng ESG được bắt đầu từ những công việc hàng ngày.

Cụ thể, ngân hàng ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành, giảm in ấn giấy tờ, hạn chế việc đi lại các chi nhánh để trình ký trực tiếp như trước đây. Trong giao dịch với khách hàng, các dịch vụ như chuyển tiền, mở tài khoản, gửi tiền… đều đã được thực hiện qua ứng dụng.

“Chưa dám khẳng định 100% hoạt động ngân hàng đã được số hóa, song chủ trương của chúng tôi là phần nào đáp ứng được thì triển khai ngay. Có thể hiểu ngân hàng đã làm xong ‘mặt tiền’ về số hóa, và giờ sẽ tập trung phục vụ từng món. Chưa kể, số hóa trong vận hành còn giúp ngân hàng bảo mật tốt hơn”, ông nói.

Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp HDBank (Ảnh: Nam Anh - Trịnh Nguyễn).

Chuyển đổi số trong quản trị nội bộ cũng được BIDV đẩy mạnh. Từ năm 2024, ngân hàng triển khai dự án chuyển đổi số toàn hệ thống B.One do 100% nguồn lực nội bộ xây dựng, chính thức vận hành từ ngày 1/7/2024.

Ngân hàng này cũng triển khai dự án B.Cash - hệ thống quản lý tác nghiệp tiền mặt và kho quỹ, số hóa 90% quy trình, cho phép giám sát, quản lý tiền mặt theo thời gian thực trên toàn bộ quy trình giao dịch. Với 2 dự án trên, ngân hàng này tiết giảm chi phí hơn 200 tỷ đồng/năm.

Trong khi đó, MoMo vừa hợp tác với iProov nhằm triển khai công nghệ Dynamic Liveness để bảo vệ người dùng trước các hình thức gian lận do AI tạo ra, củng cố niềm tin số. iProov là nhà cung cấp công nghệ xác thực sinh trắc học hàng đầu thế giới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành tài chính - thanh toán toàn cầu đang đối mặt với làn sóng đe dọa ngày càng tinh vi từ công nghệ AI tạo sinh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 2345, yêu cầu tăng cường biện pháp xác thực sinh trắc học trong giao dịch trực tuyến.

Công ty chứng khoán - Rất cần công nghệ để nắm bắt được thời cơ lớn

Với nhóm công ty chứng khoán, trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn bùng nổ mới, số hóa không chỉ giúp tăng hiệu quả hoạt động mà còn hỗ trợ ứng phó nhanh với biến động.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Yuanta Việt Nam, cho biết chuyển đổi số là trụ cột trong chiến lược dài hạn. Nhiều dự án đã triển khai như YSuri (trợ lý môi giới số), hệ thống mở tài khoản trực tuyến eKYC, nền tảng giao dịch YSflex, cùng hệ sinh thái số dành cho nhà đầu tư gồm YSradar, YSlive, YSedu, YSwealth, YSsaving, Highdividend…

Điểm nổi bật là Yuanta vừa kế thừa công nghệ, tiêu chuẩn quản trị từ tập đoàn mẹ, vừa “bản địa hóa” để phù hợp thị trường Việt Nam. Các ứng dụng được điều chỉnh về ngôn ngữ, giao diện, trải nghiệm, đồng thời tuân thủ quy định pháp lý về bảo mật, eKYC và quản trị rủi ro. Nhờ đó, Yuanta nâng cao trải nghiệm khách hàng, đảm bảo tuân thủ và tăng sức cạnh tranh.

Trong khi đó, Chứng khoán SSI nhiều năm qua cũng đẩy mạnh chuyển đổi số nội bộ với hai dự án chiến lược: “Cải tiến vận hành” và S-Office - văn phòng không giấy. Doanh nghiệp ứng dụng phần mềm quản lý, tự động hóa quy trình, giảm mạnh nhu cầu in ấn.

Năm 2023, công ty này nhập gần 2.600 ream giấy và dùng 97%. Sang 2024, số giấy nhập giảm 50% còn 1.303 ream, lượng tiêu thụ cũng giảm tương ứng, chỉ còn 1.263 ream. Các hoạt động như họp hành, đào tạo, phê duyệt tài liệu đã chuyển sang môi trường số. Mục tiêu là số hóa 60% quy trình và đạt 80% văn phòng không giấy trong năm nay, tiến tới 100% không giấy vào năm 2026.

Số hoá giúp loại bỏ việc sử dụng giấy trong phần lớn khâu vận hành (Ảnh: IT).

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) bắt đầu ứng dụng AI trong văn hóa và hoạt động doanh nghiệp, từng bước nâng cao hàm lượng AI trong các dịch vụ cung cấp cho nội bộ và khách hàng.

Chuyển đổi số giúp công ty này nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản trị. Năm 2024, tổng lượng giấy tiêu thụ là 1.369 ream, giảm so với 2023; tỷ lệ giấy tiêu thụ/doanh thu giảm gần 10%. Nhân viên tích cực họp trực tuyến, sử dụng phần mềm lưu trữ văn bản, tái sử dụng giấy một mặt… qua đó tiết kiệm chi phí và diện tích lưu trữ.

Hay Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) thì cắt nghĩa ESG một cách chi tiết để thực hiện cam kết phát triển bền vững.

Về môi trường (E), DNSE đã số hóa toàn bộ quy trình mở tài khoản, ký hợp đồng, giao dịch và lưu trữ dữ liệu, thực hiện online 100% toàn bộ quy trình phân phối cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), giúp giảm tối đa giấy tờ, tiết kiệm nguồn lực và gián tiếp cắt giảm phát thải.

Về xã hội (S), công ty chú trọng đưa chứng khoán tới gần mọi tầng lớp nhà đầu tư, thông qua các cách tiếp cận đơn giản và thuận tiện nhất, từ đó hướng đến mục tiêu mỗi người dù ở tầng lớp nào đều có thể đầu tư và làm chủ tài chính.

Chứng khoán DNSE còn đầu tư phát triển hệ sinh thái các kênh mạng xã hội như Bò và Gấu hay Học viện Bò và Gấu để đưa nội dung tài chính - chứng khoán tiếp cận tới nhà đầu tư một cách gần gũi, hài hước. Điều này góp phần xây dựng nâng cao kiến thức, tạo nên cộng đồng nhà đầu tư chất lượng.

Về quản trị (G), DNSE ứng dụng nhiều giải pháp tân tiến, AI để tự động hóa trong hoạt động kinh doanh của công ty, cũng như trong hoạt động vận hành nội bộ.

Trong quản trị nội bộ, DNSE cải tiến quy trình, sử dụng các nền tảng như Odoo, Jira,… để quản lý tài chính, nhân sự, cũng như các hoạt động vận hành nội bộ khác để đảm bảo đạt hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian.

Các diễn giả tại tọa đàm "Chuyển đổi số trong quản trị - Kinh nghiệm thực thi ESG từ doanh nghiệp ngành tài chính" do báo Dân trí tổ chức .

DNSE cũng thường xuyên có những workshops nội bộ, hướng dẫn việc ứng dụng các giải pháp AI vào hỗ trợ từng nghiệp vụ cụ thể, với mục tiêu tăng hiệu suất và chất lượng công việc.

Cùng với đó, nhiều công ty tài chính lớn cũng buộc phải đưa thêm chỉ tiêu về ESG, chuyển đổi số… vào báo cáo tài chính theo thông lệ mới.

Tại Chứng khoán Yuanta, việc tích hợp ESG và chuyển đổi số vào quản trị, báo cáo không chỉ để đáp ứng chuẩn mực quốc tế, mà còn là định hướng chiến lược dài hạn. Ở cấp độ toàn cầu, Yuanta Holdings đã công bố Báo cáo ESG thường niên với các chỉ tiêu cụ thể về quản trị rủi ro, phát triển bền vững và số hóa hệ thống.

Riêng tại Việt Nam, Yuanta hiện thực hóa bằng nhiều hành động: triển khai nền tảng giao dịch số YSflex, ứng dụng eKYC, trợ lý môi giới số YSuri, hệ sinh thái hỗ trợ nhà đầu tư (YSradar, YSlive, YSedu), đồng thời nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn ISO và minh bạch hóa báo cáo.