Ai cũng muốn chuyển đổi số nhưng làm sao để phù hợp chiến lược thì rất khó

Tọa đàm "Chuyển đổi số trong quản trị - Kinh nghiệm thực thi ESG từ doanh nghiệp ngành tài chính"

Các khách mời tham dự tọa đàm gồm PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, ông Phạm Hồng Hải - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), ông Tuấn Nhan - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Tọa đàm này là sự kiện vệ tinh thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững". Diễn đàn ESG Việt Nam là sự kiện thường niên do báo Dân trí khởi xướng, tổ chức nhằm kết nối các bên chia sẻ thông điệp, truyền cảm hứng về thực thi ESG, hướng tới phát triển bền vững.

Đại diện báo Dân trí tặng hoa khách mời tham dự tọa đàm "Chuyển đổi số trong quản trị - Kinh nghiệm thực thi ESG từ doanh nghiệp ngành tài chính" (Ảnh: Nam Anh).

Diễn đàn ESG Việt Nam sau khi ra mắt đã nhận được nhiều hưởng ứng tích cực từ cộng đồng và giới chuyên môn nhằm thúc đẩy, phát triển chuẩn mực ESG trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày nay, chuyển đổi số là xu hướng công nghệ của thời đại, cũng là yếu tố sống còn tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Đặc biệt, đối với ngành tài chính, chuyển đổi số trong quản trị càng đóng góp vai trò quan trọng trong việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hiệu quả hoạt động và gia tăng sức cạnh tranh.

Trong quá trình doanh nghiệp tài chính thực thi ESG, việc áp dụng chuyển đổi số là vô cùng cần thiết, góp phần tạo tiền đề đánh giá được hiệu suất chiến lược ESG.

Tại tọa đàm, các diễn giả, khách mời sẽ nêu các câu chuyện thực tiễn trong chuyển đổi số trong quản trị của các doanh nghiệp ngành tài chính. Việc triển khai đã được doanh nghiệp thực hiện ra sao và "hái quả ngọt" như thế nào cũng được chia sẻ cởi mở, chân tình.

Trên con đường số hóa, các doanh nghiệp cũng không thể tránh khỏi những khó khăn, thuận lợi để hướng tới quản trị minh bạch. Từ việc chia sẻ thẳng thắn đó, các diễn giả, khách mời sẽ nêu giải pháp, kiến nghị để các doanh nghiệp trong ngành tài chính có thể triển khai thành công và hiệu quả hơn nữa, góp phần thực thi ESG toàn diện hướng tới phát triển bền vững…