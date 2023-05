Cấu kiện bê tông AMACCAO - Lời giải cho bài toán vật liệu chống cháy

Thực tế cho thấy, ở các khu công nghiệp, nhiều nhà xưởng tại Việt Nam đang sử dụng kết cấu thép để thi công. Các kết cấu này muốn được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) phải được sơn chống cháy hoặc lựa chọn vật liệu bao phủ phù hợp để tăng cường khả năng chống cháy. Trong khi đó, một số quy định về vật liệu chống cháy của Bộ Công an hiện áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài, rất khắt khe về kỹ thuật. Trên thị trường Việt Nam, vật liệu đó chưa phổ biến hoặc nếu có cũng rất đắt khiến chi phí xây dựng bị đội giá lên rất cao. Điều này khiến các chủ đầu tư dự án, công trình sử dụng kết cấu chịu lực bằng thép gặp khó khăn và đang tìm cách để giải bài toán trên.

Từ thập niên 60, 70 của thế kỷ XX, các nước có công nghệ kỹ thuật xây dựng hàng đầu thế giới như Pháp, Anh, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc… đã sử dụng bê tông cấu kiện đúc sẵn thay thế cho nhà xưởng khung thép, bởi đây là vật liệu có khả năng chống cháy rất tốt.

Hiện nay tại Việt Nam, AMACCAO PC là đơn vị tiên phong, chuyên nghiệp và hàng đầu trong ngành cung cấp bê tông cấu kiện đúc sẵn với độ ổn định cao, chất lượng tốt, thẩm mỹ đẹp, đảm bảo thời hạn sử dụng công trình có thể lên tới hàng trăm năm, lại giúp tiết giảm thời gian thi công, giảm chi phí nhân công…. Với rất nhiều ưu điểm trên, cấu kiện bê tông AMACCAO PC có thể là giải pháp thay thế cho kết cấu khung thép.

Theo ông Phạm Đăng Đoàn - Phó Tổng giám đốc thường trực, phụ trách sản xuất của nhà máy AMACCAO Hà Nam - bê tông cấu kiện của AMACCAO nhận được sự chú ý của thị trường vật liệu xây dựng mới nhờ chất lượng hàng đầu trong từng khâu sản xuất, đáp ứng tiến độ thi công và có độ chịu lửa cao, có khả năng chống cháy tốt so với các loại vật liệu thông thường khác (do sử dụng vật liệu bê tông mác cao).

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp cháy của công trình, bậc chịu lửa của công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị được xác định bằng các chỉ tiêu gồm giới hạn chịu lửa, tuổi thọ công trình và độ bền vững… Trong các loại vật liệu thông thường để thi công một công trình như gỗ, thạch cao, gạch, kết cấu thép và bê tông thì các sản phẩm bê tông và cấu kiện bê tông có khả năng chịu lửa tốt nhất.

Bảng quy định bậc chịu lửa của một số cấu kiện xây dựng

(Nguồn: Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình)

"Với các nhà xưởng công nghiệp có các vật liệu bức xạ, có sóng từ trường (như nhà máy sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử, chip bán dẫn), việc sử dụng cấu kiện bê tông để xây dựng là phương án tối ưu nhất. Bởi nếu sử dụng kết cấu thép, khách hàng sẽ phải tính đến giải pháp sơn cách điện hoặc sử dụng vật liệu phủ có khả năng cách nhiệt và chống bức xạ theo tiêu chuẩn PCCC hiện hành. Điều này gây phát sinh chi phí lớn với các chủ đầu tư.

Do đó, tại các công trình nhà xưởng công nghiệp, cấu kiện bê tông sẽ có ưu thế hơn hẳn so với các loại vật liệu khác. Đây chính là lý do quan trọng khiến Samsung lựa chọn sản phẩm bê tông cấu kiện AMACCAO để thi công nhà xưởng tại hai nhà máy chính là Samsung Thái Nguyên và Samsung Bắc Ninh, hay nhà thầu ETEC - Hàn Quốc đặt hàng sản phẩm cấu kiện bê tông AMACCAO cho nhà máy sản xuất chip bán dẫn", ông Đoàn nhấn mạnh.

Xét về ưu điểm, cấu kiện bê tông là vật liệu chống cháy vượt trội. Nhưng không dừng lại ở đó, sản phẩm của AMACCAO hiện nay rất đa dạng về chủng loại và kích thước, giúp giải quyết nhiều bài toán khó của chủ đầu tư.

Do cấu kiện được sản xuất tại nhà máy nên công tác kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào đến công tác ván khuôn, công tác gia công cốt thép, thi công lắp ráp các chi tiết chờ trong sản phẩm và đổ bê tông tạo hình sản phẩm. Tất cả các công đoạn trên đều được thực hiện theo quy trình và kiểm soát 100% bởi các kỹ sư và chuyên gia nước ngoài đến từ châu Âu của AMACCAO. Cùng với đó, sự đồng bộ về dây chuyền, thiết bị giúp sản phẩm AMACCAO có độ chính xác cao, mỹ quan đẹp, thi công lắp ghép dễ dàng.

Các cấu kiện này sử dụng cho các công trình dân dụng, công nghiệp sẽ giúp thời gian thi công tại hiện trường rút ngắn, không phụ thuộc vào thời tiết.

"Nếu sử dụng bê tông toàn khối (thi công tại hiện trường theo cách truyền thống), một sàn nhà xưởng 1.000m2 phải mất 7-10 ngày/sàn, nhưng bê tông lắp ghép với các module cấu kiện sản xuất tại nhà máy thì chỉ mất 5 ngày. Đây cũng là loại vật liệu hiếm hoi đáp ứng được việc thi công các nhà xưởng cần khẩu độ vượt nhịp lớn trong khi vẫn đảm bảo sự bền vững của công trình", ông Nguyễn Văn An - Phó tổng giám đốc nhà máy AMACCAO Hà Nam - cho hay.

Ngoài ưu điểm thi công nhanh chóng, dễ dàng, lại đảm bảo chất lượng, độ bền đẹp cho công trình, bê tông cấu kiện AMACCAO còn giúp các chủ đầu tư tiết kiệm hàng loạt chi phí. Theo tính toán từ phía AMACCAO, so về tỷ suất đầu tư của một công trình thông thường (tính cả các chi phí phòng cháy chữa cháy, nhân công, thời gian thi công), bê tông cấu kiện cho phép tiết kiệm từ 10% đến 15% so với sử dụng các vật liệu khác.

"Sử dụng giải pháp bê tông lắp ghép của AMACCAO có thể giảm được lượng chi phí nhân công tại hiện trường, nhất là khi thị trường lao động xây dựng đang thiếu nhân sự. Với giải pháp này, các phần việc sản xuất chúng tôi đã làm tại nhà máy nên công trường chỉ còn công nhân lắp đặt. Bên cạnh đó, tự bê tông cấu kiện đã có khả năng chống cháy nên sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc dùng kết cấu thép và bọc sơn PCCC", ông Nguyễn Văn An cho hay.

Tuy nhiên, dù sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội, bê tông cấu kiện vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn bê tông toàn khối trong ngành xây dựng.

Chia sẻ về lý do của thực trạng này, ông Đoàn cho hay đòi hỏi về mặt bằng thi công lớn, đủ để cho phép máy móc, xe vận chuyển, cẩu tập kết đưa cấu kiện vào vị trí lắp đặt đã khiến bê tông cấu kiện chưa thể phù hợp với các dự án xây dựng tại khu dân cư dân cư đông đúc. Ngược lại, với các dự án công trình tại khu công nghiệp, chung cư ngoại thành hoặc nội thành có mặt bằng lớn thì lại rất phù hợp và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Thực tế, thành công của các dự án sử dụng bê tông cấu kiện trong công trình dân dụng không hiếm, như 4 tòa AZ Thăng Long ở Hà Đông, Hà Nội đã ghi dấu ấn là công trình sử dụng bê tông cấu kiện cao nhất miền Bắc với chiều cao 37 tầng, toàn bộ đều là sản phẩm từ nhà máy bê tông AMACCAO ở Hà Nam. Một loạt dự án khác vẫn sử dụng bê tông cấu kiện lắp ghép là các bệnh viện như Bệnh viện sản nhi Ninh Bình 15 tầng, dự án của HUD ở Linh Đàm hay các dự án xây dựng nhà máy của Samsung, ETEC…, cho thấy ngày càng nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn đã thấy được những ưu điểm của bê tông lắp ghép và đi theo xu thế mới của ngành vật liệu, ông An cho hay.

Một số sản phẩm bê tông đúc sẵn tiêu biểu của AMACCAO: 1. Các loại cột, dầm, sàn, tấm tường, cầu thang, tấm kè… bê tông đúc sẵn 2. Cọc bê tông dự ứng lực: Cọc ly tâm PHC, cọc vuông, cọc cừ ván SW, cọc cừ H… 3. Dầm cầu, kèo bê tông dự ứng lực: Dầm cầu bản, dầm cầu I, dầm cầu SuperT, kèo mái… 4. Cấu kiện hạ tầng - giao thông: Rãnh, hào kỹ thuật, hố ga, hố thu, cống hộp, cống tròn… 5. Cấu kiện bê tông đặc biệt: Tấm vỏ hầm Segment, tấm GRC, tấm bê tông trang trí, các loại cấu kiện theo yêu cầu…

11/05/2023