Hai tàu Evergreen gặp nạn, loạt container rơi xuống biển

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra với tàu container Ever Lunar của hãng vận tải biển Evergreen Marine Corp. Khoảng 50 container đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Callao (Peru) khiến cảng phải tạm thời đóng cửa và gián đoạn hoạt động.

Theo thông tin từ hãng tàu Evergreen, vào khoảng 9h40 ngày 1/8, khi tàu đang neo đậu chờ cập cảng, một rung chấn bất ngờ khiến tàu lắc mạnh. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân có thể bắt nguồn từ sóng thần do động đất tại Nga, điều kiện biển động hoặc những đợt sóng lớn bất thường. Sự cố khiến hàng chục container ở phần đuôi tàu bị rơi xuống biển.

Theo ông Amilcar Velasquez, lãnh đạo cảng Callao, tàu Ever Lunar đang chở khoảng 7.000 container vào thời điểm xảy ra vụ việc. Ông cũng cho biết các container rơi xuống biển đều chứa các sản phẩm nhựa và không có chất nguy hiểm. Điều này giúp loại trừ khả năng gây ô nhiễm môi trường biển.

Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn, không có ai bị thương trong sự cố. Các cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp cùng Evergreen điều tra nguyên nhân cụ thể, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và hạn chế tác động đến môi trường biển.

Khoảng 50 container đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Callao (Ảnh: X).

Trước đó, hãng Evergreen đã gặp một sự cố nghiêm trọng với tàu container Ever Feat do hãng vận tải biển Evergreen (Đài Loan) vận hành, khi con tàu này bị lật xô hàng loạt container do thời tiết khắc nghiệt ngoài khơi Brazil. Sự việc khiến khoảng 30–40 container bị hư hỏng nặng, một số rơi xuống biển hoặc treo lơ lửng đầy nguy hiểm trên tàu.

Theo thông tin từ giới chức hàng hải Uruguay, vụ việc diễn ra vào cuối ngày 28/7 khi Ever Feat đang trên hành trình từ cảng Navegantes (Brazil) đến Montevideo (Uruguay). Gió mạnh và sóng lớn tại khu vực bang Rio Grande do Sul đã khiến tàu bị lắc dữ dội, gây sập ít nhất 2 hàng container.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều container bị nghiền nát hoặc treo lơ lửng bên mạn trái tàu.

Khi tàu cập cảng Montevideo vào ngày 29/7, nhà chức trách địa phương đã lập vùng cấm xung quanh con tàu để tiến hành công tác cứu hộ và tháo dỡ hàng hóa nguy hiểm. Một số container được xác nhận chứa phân bón, làm dấy lên lo ngại về rò rỉ chất hóa học và ảnh hưởng môi trường biển. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy có container chứa chất độc hại.

Evergreen đang phối hợp với các cơ quan hàng hải, phân hội đăng kiểm và lực lượng cứu hộ để đánh giá thiệt hại và xác định nguyên nhân. Các chuyên gia cho rằng việc tàu bị lắc mạnh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể đã vượt quá giới hạn thiết kế về độ ổn định của hàng hóa trên tàu.

Các chuyên gia nhận định rằng sự cố lần này là cú sốc mới nhất đối với Evergreen, trong bối cảnh hãng vẫn đang nỗ lực giải quyết những hệ lụy pháp lý kéo dài từ vụ tàu Ever Given mắc kẹt và chắn ngang kênh đào Suez năm 2021.