Đã thu hồi bán đảo hồ Đống Đa, doanh nghiệp vẫn xin gần 600m2 để kinh doanh

Mới đây, UBND phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về giải quyết vướng mắc khó khăn liên quan đến diện tích đất thu hồi của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa (hay còn gọi là hồ Hoàng Cầu).

Phường Ô Chợ Dừa cho biết ngày 29/3/2024, UBND quận Đống Đa (cũ) phê duyệt cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa. Ngày 7/6/2024, Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng quận này có quyết định về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình dự án.

Phối cảnh hồ Đống Đa sau cải tạo (Ảnh: Quận Đống Đa cũ).

Đến ngày 13/6/2025, UBND phường Ô Chợ Dừa (cũ) phối hợp với Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng quận tổ chức họp công khai, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự kiến kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Cùng ngày, UBND quận Đống Đa ban hành thông báo về việc thu hồi đất đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thủy (Công ty Hà Thủy), diện tích dự kiến thu hồi hơn 5.600m2 bao gồm phần diện tích xây dựng công trình nhà 2 tầng và phụ trợ khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa để thực hiện dự án.

Phường Ô Chợ Dừa cho biết ngày 1/7, phường nhận được văn bản của Văn phòng UBND TP Hà Nội về việc chuyển văn bản của Công ty Hà Thủy xin quản lý phần diện tích xây dựng công trình nhà 2 tầng và phụ trợ khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa, diện tích khoảng 568m2 để khai thác kinh doanh.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND Phường Ô Chợ Dừa đề nghị Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Hà Nội sớm có văn bản trả lời Công ty Hà Thủy để phường này có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, UBND quận Đống Đa (cũ) đã ban hành thông báo thu hồi hơn 5.600m2 bán đảo hồ Đống Đa để cải tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan với mục đích làm sân chơi, vườn hoa phục vụ nhân dân.

Dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa được khởi công từ tháng 7/2024, đến nay đã cơ bản hoàn thiện.

Dự án với tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 252 tỷ đồng.

Hồ Đống Đa rộng khoảng 12,5ha, chiều dài kè hồ 1.900m. Phía Đông và Đông Nam là tuyến phố Hoàng Cầu nối từ đường Láng đến Đê La Thành, chạy vòng quanh hồ là tuyến phố Đặng Tiến Đông - Mai Anh Tuấn.

Hồi tháng 10/2024, báo Dân trí có nhiều bài viết về việc đề xuất thu hồi hồ Đống Đa để làm không gian công cộng phục vụ người dân.

Bán đảo hồ Đống Đa ở vị trí đắc địa, nhiều năm nay đang được kinh doanh nhà hàng, quán cà phê (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Năm 2010, TP Hà Nội cho Công ty Hà Thủy thuê hơn 5.600m2, thời hạn 50 năm, để thực hiện dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa.

Ngày 7/11/2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra số 2008/KL-TTCP về việc thanh tra toàn diện các dự án của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội, trong đó có nội dung về dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa.