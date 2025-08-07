Thông tin mới nhất vụ chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát ở TPHCM

Khuya 7/8, Công an phường Bình Dương cùng lãnh đạo phường cũng đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên chị N. và người thân nạn nhân.

Trung tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an phường Bình Dương (bên trái), cùng lãnh đạo phường có mặt tại bệnh viện thăm hỏi và động viên chị N. cùng người thân (Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp).

Lãnh đạo UBND phường Bình Dương cho biết, vụ án xảy ra vào khoảng 18h45 cùng ngày. Thời điểm này, chị H. (SN 2004) đang nằm võng ở phía trước ki-ốt, đường NB4, phường Bình Dương, thì thấy ông H. (SN 1982) dựng xe ở lề đường.

Sau đó, ông H. đi bộ vào bên trong rồi dùng dao chém bà T. (SN 1985) khiến nạn nhân bị thương và con gái chị T., tên N. (SN 2000) cũng bị chém, thương tích ở cổ tay trái.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: A.T.).

Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa bà T. và con gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Tuy nhiên, bà T. đã tử vong tại bệnh viện, chị N. sức khỏe hiện đã ổn định. Riêng ông H. đã tự sát và tử vong tại hiện trường.

Ông H. và bà T. là vợ chồng, nhưng đã ly thân và đang chờ làm thủ tục ly hôn. Con gái ra ở cùng mẹ tại địa điểm trên thì xảy ra vụ việc.

