44 người chết do mưa lũ ở Đắk Lắk

Chiều 22/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo tóm tắt về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh này.

Tính đến 15h cùng ngày, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận có 44 người chết, 8 người mất tích, 2 nguời bị thương; số liệu đang tiếp tục được cập nhật.

Tỉnh Đắk Lắk thiệt hại nặng nề do mưa lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thiệt hại về tài sản tại tỉnh này đặc biệt lớn: khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước; cơ sở hạ tầng hư hỏng; 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản cùng 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại.

Mưa lũ gây thiệt hại với khoảng hơn 63.000ha cây trồng ngắn ngày và hơn 19.000ha cây lâu năm. Nhiều điểm sạt lở, ách tắc giao thông, hệ thống điện lực, viễn thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Đến nay, 12.500 người và hàng ngàn phương tiện (ô tô, ca nô, xuồng máy, máy phát điện, phao bè, nhà bạt...) từ các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lụt sâu.

Thiệt hại về tài sản do mưa lũ tại Đắk Lắk ước tính hơn 5.300 tỷ đồng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 16.000 thùng nước, 6.000 thùng sữa, 1.000 thùng bánh kẹo, hơn 14.000 phần thức ăn nhanh đã hỗ trợ kịp thời đến bà con nhân dân bị thiệt hại bão lụt. Tổng số tiền đã tiếp nhận vào tài khoản Quỹ Cứu trợ tỉnh hơn 23 tỷ đồng.

Trung ương đã chi hỗ trợ 150 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo.

Hiện mực nước tại nhiều khu vực phía Đông đang tiếp tục giảm, còn 4/34 xã, phường đang ngập gồm phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ. Đặc biệt, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.

Nhiều khu vực tại Đắk Lắk tiềm ẩn nguy cơ bị sạt lở đất (Ảnh: Uy Nguyễn).

Các khu vực phía Tây gồm các xã Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông nước đã rút; tuy nhiên, các xã khu vực hạ lưu sông Krông Ana, Krông Nô nước đang ở mức cao khiến các xã Drây Bhăng, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Krông Ana, Ea Na, Ea Wer và Buôn Đôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và dịch bệnh do ô nhiễm môi trường.

Tỉnh Đắk Lắk đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ tỉnh về lương thực, trang thiết bị y tế, hóa chất phòng chống dịch, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng và yêu cầu các ngân hàng có chính sách giảm, dãn nợ và cho vay vốn ưu đãi phục hồi sản xuất.