Xuất nhập khẩu tăng tốc, Việt Nam hướng tới mục tiêu 900 tỷ USD

Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong nửa đầu tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 38,3 tỷ USD. Xuất khẩu đạt 19,25 tỷ USD với sự góp sức của các nhóm hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (4,8 tỷ USD), máy móc thiết bị (2,36 tỷ USD), điện thoại và linh kiện (2,16 tỷ USD), dệt may (1,39 tỷ USD) và giày dép (trên 1 tỷ USD).

Đây là những ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu, tiếp tục phản ánh đà phục hồi và mở rộng sản xuất của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong kỳ đạt 19,1 tỷ USD. Hai nhóm hàng vượt mốc 1 tỷ USD là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (6,62 tỷ USD) và máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng (2,59 tỷ USD).

Xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng biển (Ảnh: Thái Bình).

Tính từ đầu năm đến 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 800 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD và nhập khẩu đạt 390,74 tỷ USD. Cán cân thương mại thặng dư 19,5 tỷ USD - mức tạo dư địa quan trọng để hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, giảm áp lực tỷ giá và nâng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Tại buổi họp báo quý III vừa qua, Cục Xuất nhập khẩu cho biết nếu không xuất hiện yếu tố bất thường, kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm có thể cán mốc 900 tỷ USD. Năm ngoái, con số này đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với một năm trước.

Xe chở hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh (Ảnh: Nụ Bùi).

Dù vậy, Bộ Công Thương đánh giá xuất khẩu vẫn đối mặt một số rủi ro, đặc biệt là chính sách thuế mới của Mỹ áp lên mặt hàng gỗ và những biến động từ các thị trường nông sản chủ lực.

Để ứng phó, Bộ cho biết sẽ tập trung tháo gỡ rào cản thể chế, gia tăng năng lực sản xuất, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường. Bộ cũng đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mercosur (Thị trường chung Nam Mỹ), Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Pakistan và hoàn tất FTA với khối EFTA (Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu) ngay trong năm nay.

Song song đó, Bộ Công Thương sẽ tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm củng cố năng lực cạnh tranh, duy trì đà tăng trưởng bền vững cho toàn ngành xuất nhập khẩu.