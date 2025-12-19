Bitcoin 2026: 2 kịch bản đối lập cho thị trường tiền số

Cuối năm 2025, Bitcoin gây sốc khi mất 30% giá trị chỉ sau 3 tháng, thoái lui về mốc 85.000 - 90.000 USD. Năm 2026 được dự báo là thời điểm quyết định số phận của đồng tiền này: Trở thành tất yếu của tài chính toàn cầu hay chỉ là một "bong bóng" vỡ vụn.

2026 đang được xem là năm bản lề của bitcoin (Ảnh: Bitcoin Sistemi).

Khi "gáo nước lạnh" dội vào cơn hưng phấn

Nhìn lại năm 2025, thị trường tiền mã hóa đã trải qua một chu kỳ biến động dị biệt nhất trong lịch sử. Sau khi thiết lập đỉnh cao mọi thời đại (ATH) tại vùng 126.000 USD vào tháng 10, Bitcoin bất ngờ đối mặt với quy luật điều chỉnh khắc nghiệt của thị trường tài chính. Tính đến cuối quý IV/2025, đồng tiền này đã thoái lui hơn 30% giá trị, hiện giao dịch quanh ngưỡng 86.000-87.000 USD, khiến làn sóng nhà đầu tư cá nhân rơi vào trạng thái hoang mang.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, ông David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation nhận định, dù chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán nhưng đà tăng trưởng đang có dấu hiệu cạn kiệt, gây rủi ro phá vỡ các vùng hỗ trợ then chốt.

Đáng chú ý, chiến lược gia Mike McGlone từ Bloomberg Intelligence vừa đưa ra cảnh báo gây rúng động giới đầu tư khi dự báo Bitcoin có thể lùi về mốc 10.000 USD vào năm 2026. Ông McGlone dẫn chứng sự tương đồng đáng ngại với bối cảnh năm 2007: Thị trường lập đỉnh ngay thời điểm Fed bắt đầu lộ trình cắt giảm lãi suất, tiền đề cho cuộc đại khủng hoảng 2008.

Chuyên gia này gọi hiện tượng Bitcoin giảm giá đồng pha với lãi suất là "giảm phát hậu lạm phát". Nếu kịch bản này xảy ra, vốn hóa thị trường tiền mã hóa có nguy cơ "bốc hơi" từ 3.000 tỷ USD xuống còn 300 tỷ USD.

Hết thời nhỏ lẻ tự bơi, cuộc chơi giờ nằm trong tay các "tay to"

Tuy nhiên, ở góc nhìn ngược lại, nhiều chuyên gia cho rằng so sánh năm 2026 với 2008 hay các mùa đông crypto trước đây là khập khiễng bởi chất của dòng tiền trong thị trường đã thay đổi hoàn toàn.

Nếu như trước đây, thị trường bị chi phối bởi tâm lý đầu cơ nhỏ lẻ (FOMO), thì năm 2025 đã chứng kiến sự chuyển dịch mang tính kiến tạo. Matthew Cloete, nhà sáng lập Everlong, nhận định: “Chúng ta đã chuyển từ một thị trường đầu cơ sang nơi mà các quỹ tài sản quốc gia, công ty quản lý tài sản và kho bạc doanh nghiệp trở thành những người mua lớn nhất”.

Minh chứng rõ nét nhất là dòng vốn vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay. Từ con số khiêm tốn 30 tỷ USD khi ra mắt đầu năm 2024, tổng tài sản ròng của các quỹ này đã vọt lên gần 125 tỷ USD. Theo số liệu từ State Street Investment Management, 86% nhà đầu tư tổ chức đã hoặc đang có kế hoạch mua bitcoin.

Thị trường không còn là sân chơi cảm tính của nhỏ lẻ. Dòng vốn "bám trụ" từ các quỹ ETF và kho bạc doanh nghiệp đang trở thành bệ đỡ thanh khoản chính, thay đổi hoàn toàn cuộc chơi tài chính số (Ảnh: FuW).

Năm 2026 được kỳ vọng là năm của lợi suất thực và ứng dụng thực tế, thay vì chỉ là đầu cơ giá lên xuống. 3 trụ cột chính được dự báo sẽ giữ lửa cho thị trường bao gồm:

Stablecoin đi vào đời sống: Với việc Đạo luật Hướng dẫn và Thiết lập Đổi mới Quốc gia cho Stablecoin (Genius Act) có hiệu lực tại Mỹ từ tháng 7, stablecoin đang chuyển mình từ công cụ giao dịch sang hạ tầng thanh toán. McKinsey dự báo giá trị stablecoin có thể chạm mốc 2.000 tỷ USD vào năm 2028.

Token hóa tài sản thực (RWA): Việc đưa trái phiếu kho bạc, bất động sản hay cổ phiếu lên blockchain đã biến thị trường này từ 2 tỷ USD đầu năm 2024 lên hơn 18 tỷ USD hiện nay. Năm 2026, xu hướng này sẽ bùng nổ, biến các tài sản nhàn rỗi như vàng hay tiền pháp định thành thanh khoản sinh lời trên chuỗi (on-chain).

Sự trưởng thành của pháp lý: Dù vẫn còn tranh cãi, nhưng sự rõ ràng trong quy định quản lý tại Mỹ và các quốc gia lớn đang mở đường cho các dòng vốn hưu trí khổng lồ (như 401k) tiếp cận bitcoin.

Kịch bản 2026: Giấc mơ 200.000 USD hay sự điều chỉnh về mặt đất?

Câu trả lời ngắn gọn là: Rất khó, nhưng không phải không thể.

Để đạt mức giá 200.000 USD từ vùng giá hiện tại (dưới 90.000 USD), bitcoin cần tăng trưởng hơn gấp đôi.

Thực tế, ngay cả những tổ chức lạc quan nhất cũng đang phải hạ thấp kỳ vọng. Ngân hàng Standard Chartered - cái tên từng gây sốc với dự báo Bitcoin đạt 300.000 USD - mới đây đã điều chỉnh mục tiêu cho năm 2026 xuống còn 150.000 USD. Nguyên nhân đến từ việc dòng tiền ETF đang chậm lại và nhu cầu mua từ kho bạc doanh nghiệp có dấu hiệu cạn kiệt.

David Jagielski từ The Motley Fool cảnh báo: “Nhà đầu tư cần hết sức thận trọng. Bitcoin là tài sản cực kỳ khó đoán và thường biến động cùng chiều với thị trường chứng khoán. Khi tâm lý nhà đầu tư cá nhân không còn mạnh và kinh tế vĩ mô đáng lo ngại, áp lực giảm giá là hiện hữu”.

Tuy nhiên, ở góc độ dài hạn, những người ủng hộ vẫn tin vào chu kỳ 4 năm và sự khan hiếm của bitcoin. Một báo cáo của Bernstein cho rằng, dù dòng tiền nóng có thể rút ra, nhưng dòng vốn tổ chức bám trụ sẽ là bệ đỡ giúp bitcoin lập đỉnh mới trong giai đoạn 2026-2027.

Dù kịch bản nào xảy ra, bứt phá lên 200.000 USD hay rơi sâu về 10.000 USD, thì 2026 vẫn sẽ là năm bitcoin khẳng định vị thế "chính danh" của mình (Ảnh: GoMining).

Với nhà đầu tư cá nhân, bài học từ cú sụt giảm cuối năm 2025 là lời nhắc nhở đắt giá: Đừng bao giờ tất tay vào một tài sản rủi ro khi chưa hiểu rõ cấu trúc vận hành của nó. Bitcoin có thể là vàng kỹ thuật số, nhưng nó cũng có thể bốc hơi 30-50% giá trị chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Như Denham Preen, nhà sáng lập Envio, đã đúc kết một cách đầy triết lý: “Đây là con dao hai lưỡi. Sự tham gia của chính phủ và các tổ chức mang lại sự ổn định, nhưng cũng tước đi tính hoang dã vốn có từng tạo nên những đợt tăng giá điên rồ”.