Tín dụng TPHCM - Đồng Nai vượt 5,6 triệu tỷ đồng, chiếm 30% dư nợ cả nước

Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (NHNN KV2) cho thấy bức tranh tín dụng tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đang có những gam màu rất sáng. Tính đến cuối tháng 11/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai đạt con số khổng lồ 5,6 triệu tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 12,08% so với đầu năm.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong tháng 11, tín dụng tại hai địa phương này đã có bước nhảy vọt với mức tăng 1,55% so với tháng 10 - mức tăng trưởng tháng cao nhất kể từ đầu năm.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, động lực chính đến từ yếu tố mùa vụ, khi nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ tăng mạnh để chuẩn bị cho dịp Lễ, Tết cuối năm.

Tín dụng tại TPHCM và Đồng Nai tăng mạnh nhất trong năm (Ảnh: DT).

Đi sâu vào cơ cấu dòng vốn, tín dụng đang chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất thực. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là trụ cột, chiếm 14,8% tổng dư nợ và tăng trưởng 7,8%. Nhóm thương mại (bán buôn, bán lẻ, sửa chữa) chiếm 14%, tăng 4,8%.

Đặc biệt, "ngôi sao" tăng trưởng thuộc về nhóm ngành Logistics (vận tải, kho bãi). Dù chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn 2,3% trong tổng dư nợ, nhưng đây là lĩnh vực có tốc độ "hấp thụ" vốn nhanh nhất với mức tăng trưởng lên tới 31,2%. Con số này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực phía Nam.

Nhóm cho vay phát triển kinh tế tổng hợp (sản xuất vật chất, thương mại dịch vụ, tiêu dùng...) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 33,2%, đạt mức tăng trưởng 6,9%.

Với đà tăng tốc hiện tại, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 của khu vực TPHCM và Đồng Nai sẽ cán đích ở mức 13,5%, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Ngân hàng Trung ương giao phó, đồng thời cung ứng đầy đủ nguồn lực cho phát triển kinh tế địa phương.