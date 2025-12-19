Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2755 ngày 18/12 thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Mô hình hoạt động sẽ là "một trung tâm, hai điểm đến" đặt tại TPHCM và Đà Nẵng.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo cấp Thứ trưởng thuộc các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường.

Hội đồng điều hành có nhiệm vụ then chốt là ban hành chiến lược, lộ trình và kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế dựa trên cơ sở tiềm năng của TPHCM và Đà Nẵng. Cơ quan này cũng sẽ quyết định quy chế hoạt động và có ý kiến về nhân sự chủ chốt (bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành) tại hai thành phố này.

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng hiện nay (Ảnh: Hoài Sơn).

Điểm đặc biệt trong chiến lược này là mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", nhằm tận dụng lợi thế riêng biệt của từng địa phương. Trong đó, TPHCM đóng vai trò hạt nhân với quy mô lớn, tập trung vào các hoạt động tài chính truyền thống và chuyên sâu như thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết.

Trong khi đó, Đà Nẵng đóng vai trò bổ trợ chiến lược, tập trung vào các thế mạnh về logistics, hàng hải, thương mại tự do và cung ứng dịch vụ công - nông nghiệp.

Để đảm bảo tính chuyên môn, một Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế cũng sẽ được thành lập để tham mưu trực tiếp cho Hội đồng điều hành.

Định kỳ hoặc khi có vấn đề vượt thẩm quyền, Hội đồng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đề xuất chính sách, nhằm đảm bảo Trung tâm tài chính quốc tế vận hành hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.