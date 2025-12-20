Xe Toyota lắp ráp tại Mỹ, được hãng nhập về bán tại quê hương Nhật Bản

Toyota xác nhận sẽ nhập khẩu ba mẫu xe sản xuất tại Mỹ về Nhật Bản từ năm 2026 (Ảnh: Toyota).

Ba mẫu xe sẽ được Toyota nhập khẩu ngược từ Mỹ về Nhật gồm: sedan Camry, SUV Highlander và bán tải Tundra. Hiện tại, cả ba mẫu xe này đều không được phân phối chính thức tại thị trường nội địa Nhật.

“Việc bán ba mẫu xe Mỹ được ưa chuộng này tại Nhật Bản sẽ giúp Toyota đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng, đồng thời góp phần cải thiện quan hệ thương mại Nhật - Mỹ. Trong quá trình chuẩn bị đưa các mẫu xe này ra thị trường Nhật Bản, Toyota cũng sẽ áp dụng một cơ chế mới đang được Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản xem xét sau các cuộc đàm phán song phương”, hãng cho biết trong thông cáo báo chí.

Việc này cho thấy Toyota đang thử nghiệm một chiến lược khác thường ngay tại thị trường quê nhà và được cho là một phần do áp lực từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, người từ lâu đã chỉ trích thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản. Tuy nhiên, về mặt chính thức, Toyota khẳng định đây là nỗ lực nhằm giúp người tiêu dùng trong nước có thêm sự lựa chọn.

Toyota không phải là hãng duy nhất cân nhắc hướng đi này. Theo một số nguồn tin, các nhà sản xuất ô tô lớn khác của Nhật, như Honda và Nissan, cũng đang xem xét phương án tương tự.

Tuy vậy, tính khả thi về mặt tài chính của kế hoạch này vẫn còn là dấu hỏi, do chi phí sản xuất tại Bắc Mỹ cũng như chi phí vận chuyển cao hơn đáng kể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích sự mất cân đối thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản, cho rằng các rào cản thương mại không công bằng đã hạn chế cơ hội thành công của xe sản xuất tại Mỹ ở thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, ông thường không nhắc đến sự khác biệt rất lớn trong thị hiếu người tiêu dùng. Tại Mỹ, xe bán tải cỡ lớn và SUV chiếm ưu thế, trong khi thị trường Nhật Bản chuộng các mẫu xe cỡ nhỏ, xe đô thị và xe "tí hon" (kei car).

Về phần mình, Chủ tịch Akio Toyoda của Toyota từng thể hiện sự quan tâm tới khả năng đưa xe lắp ráp tại Mỹ về bán ở Nhật.

Tờ Nikkei cho biết Honda cũng đang cân nhắc kế hoạch tương tự, với các mẫu xe tiềm năng gồm bán tải Ridgeline, SUV Pilot và một số mẫu xe điện thuộc thương hiệu Acura. Trước đây, Honda từng nhập khẩu hạn chế các mẫu xe chạy bằng pin nhiên liệu như FCX và FCX Clarity về Nhật, song doanh số rất khiêm tốn.

Nissan cũng có thể nối gót với những mẫu SUV như Murano và Pathfinder - các dòng xe hiện không được bán tại thị trường nội địa.

Yếu tố then chốt của kế hoạch này nằm ở sự thay đổi quy định, một phần trong thỏa thuận thương mại gần đây giữa Nhật Bản và Mỹ. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đang xây dựng một cơ chế chứng nhận mới, cho phép xe sản xuất tại Mỹ được phê duyệt chỉ thông qua hồ sơ kỹ thuật, thay vì phải trải qua các bài kiểm tra bổ sung trong nước.

Nếu được thông qua, quy định mới có thể có hiệu lực sớm nhất từ năm 2026, qua đó hạ thấp đáng kể rào cản để xe sản xuất tại Mỹ vào thị trường Nhật Bản.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng từng tuyên bố rằng Toyota đã đồng ý mở hệ thống đại lý tại Nhật cho các thương hiệu Mỹ như Ford và General Motors (GM). Tuy nhiên, điều này có tạo ra sự thay đổi thực chất hay không còn phụ thuộc vào cách các hãng xe Mỹ tận dụng cơ hội.