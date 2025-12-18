Bitcoin tăng vọt rồi sập mạnh, nhà đầu tư sợ hãi

Giá bitcoin bất ngờ tăng mạnh từ 87.000 USD lên 90.000 USD/BTC chỉ trong khoảng 30 phút, trước khi lao dốc nhanh về vùng 85.000 USD.

Nhà đầu tư bitcoin vừa chứng kiến một diễn biến giá được ví như “mô hình Bart Simpson”. Mô hình này có hình dáng giống phần đầu nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong loạt phim Gia đình Simpson, khi giá đột ngột bật tăng, đi ngang trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng giảm sâu về mức ban đầu.

Đà giảm của bitcoin cũng phủ bóng lên toàn thị trường tiền mã hóa. Ethereum, đồng tiền số lớn thứ hai thế giới, mất 3,4%, lùi về quanh 2.800 USD. Các token khác như XRP, BNB và Solana lần lượt giảm 4%, 3,67% và 3,68%.

Cú rơi của đồng tiền số lớn nhất thế giới diễn ra cùng thời điểm chỉ số Nasdaq đi xuống, trong bối cảnh cơn sốt AI có dấu hiệu hạ nhiệt và phần lớn cổ phiếu các doanh nghiệp bán dẫn đồng loạt giảm mạnh.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Trước đó, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng bitcoin sẽ hưởng lợi khi được xem là kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dòng tiền đang chảy mạnh hơn vào kim loại quý, trong khi thị trường tiền mã hóa tiếp tục chịu áp lực giảm.

Cụ thể, trái ngược với diễn biến của tiền số, các kim loại quý như vàng và bạc tiếp tục tăng giá, tiến sát các mức cao nhất mọi thời đại.

Giá bitcoin tăng cao rồi bất ngờ giảm mạnh (Ảnh: Binance),

Theo ông Jasper De Maere, chiến lược gia tại Wintermute, giá bitcoin có thể bị kìm trong vùng 86.000-92.000 USD do giai đoạn tích lũy hiện tại có mức biến động cao. Ông cho rằng nhà đầu tư cần làm quen với những biểu đồ biến động mạnh, tương tự "mô hình Bart Simpson".

Dù vậy, ông De Maere lưu ý không nên quá phụ thuộc vào các chỉ báo kỹ thuật ở thời điểm này. Trong khoảng 2 tuần tới, nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời do hoạt động tái cơ cấu danh mục cuối năm và các yếu tố liên quan đến thuế. "Mọi người đang thu hẹp vị thế để nghỉ ngơi. Các nhịp tăng ngắn hạn thường nhanh chóng bị bán ra", ông nói với CoinDesk.

Ông dự báo bitcoin sẽ tiếp tục đi ngang cho đến khi xuất hiện các yếu tố tác động mới, chẳng hạn như đợt đáo hạn các hợp đồng quyền chọn lớn vào cuối tháng 12. Đồng thời, ông cho rằng những tín hiệu hiện tại cho thấy thị trường đang dần chạm đáy và trong ngắn hạn có thể xuất hiện một đợt bán tháo mạnh.