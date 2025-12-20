Mỹ ồ ạt không kích IS ở Syria

Mỹ bắt đầu chiến dịch chống IS ở Syria từ khoảng giữa những năm 2010 (Ảnh minh họa: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, các cuộc không kích ngày 19/12 nhắm vào “các tay súng IS, cơ sở hạ tầng và các địa điểm chứa vũ khí”.

“Đây không phải là sự khởi đầu của một cuộc chiến mà là một tuyên bố trả đũa. Hôm nay, chúng tôi đã săn lùng và loại bỏ kẻ thù của mình. Rất nhiều tên. Và chúng tôi sẽ tiếp tục”, ông Hegseth nói.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các cuộc không kích đã đánh trúng khoảng 70 mục tiêu của IS trên khắp miền Trung Syria.

Theo một trong các quan chức, các cuộc không kích được tiến hành bằng máy bay chiến đấu F-15 và A-10, cùng với trực thăng Apache và hệ thống pháo phản lực HIMARS. Các quốc gia đối tác, trong đó có Jordan, cũng hỗ trợ chiến dịch không kích.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng chính phủ Syria hoàn toàn ủng hộ các cuộc không kích. Ông nhấn mạnh Mỹ đang thực hiện một đòn trả đũa “rất nghiêm trọng.”

“Tôi xin tuyên bố rằng Mỹ đang tiến hành một đòn trả đũa rất nghiêm trọng, đúng như những gì tôi đã hứa, nhằm vào những kẻ khủng bố", Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Trump trước đó cam kết trả đũa sau khi một vụ tấn công bị nghi là do IS thực hiện đã khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Syria vào cuối tuần trước.

Theo quân đội Mỹ, 2 binh sĩ Lục quân Mỹ và một phiên dịch dân sự đã thiệt mạng hôm 13/12 tại thành phố Palmyra, miền Trung Syria, trong một vụ tấn công nhằm vào một đoàn xe của lực lượng Mỹ và Syria. Ba binh sĩ Mỹ khác cũng bị thương trong vụ việc.

Trong những tháng gần đây, một liên minh do Mỹ dẫn đầu đã liên tục tiến hành các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ tại Syria nhằm vào các mục tiêu IS, và thường có sự tham gia hỗ trợ của lực lượng an ninh Syria.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Syria, nước này tái khẳng định cam kết kiên định trong cuộc chiến chống IS và bảo đảm IS sẽ “không có nơi trú ẩn an toàn nào trên lãnh thổ Syria".

Bộ Nội vụ Syria mô tả kẻ tấn công là một thành viên của lực lượng an ninh Syria, bị nghi ngờ có cảm tình với IS.

Syria đã hợp tác với liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS, đạt được một thỏa thuận vào tháng trước khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa thăm Nhà Trắng.

Hiện vẫn còn khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Syria như một phần trong sứ mệnh lâu dài của Mỹ nhằm chống lại IS. Sứ mệnh này bắt đầu khi IS nhanh chóng kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq vào giữa những năm 2010. Sau đó, các chiến dịch của Mỹ và các đối tác đã phần lớn xóa bỏ quyền kiểm soát lãnh thổ của IS.