Lần đầu tiên Việt Nam có nhóm hàng xuất khẩu đạt 100 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tiến sát mốc 900 tỷ USD

Theo thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), nửa đầu tháng 12, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,98 tỷ USD, qua đó nâng kim ngạch từ đầu năm đến 15/12 lên con số 101,98 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có nhóm hàng xuất khẩu đạt quy mô kim ngạch đạt 100 tỷ USD.

Với kết quả trên, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và chiếm đến 22,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đồng thời nhóm hàng này cũng là động lực quan trọng hàng đầu trong thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu cả nước trong năm. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhóm hàng này tăng trưởng đến 48,73% (tương đương tăng hơn 33,4 tỷ USD).

Thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là Mỹ đạt 37,9 tỷ USD, tăng tới 80,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp theo là các thị trường Trung Quốc đạt 15,28 tỷ USD, tăng 37,6%; Châu Âu đạt 9,88 tỷ USD, tăng 10,6%; Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 9,69 tỷ USD, tăng 30,8%; Hàn Quốc đạt 7,76 tỷ USD, tăng 52,2%...

Hàng hóa tại Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài (Ảnh: Thanh Tân).

Cũng theo Cục Hải quan, nửa đầu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 20,2 tỷ USD.

Trong nửa đầu tháng 12, có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,98 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,41 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 1,97 tỷ USD; hàng dệt may đạt 1,64 tỷ USD; giày dép các loại đạt 1,08 tỷ USD.

Tính chung từ đầu năm đến 15/12, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 451,18 tỷ USD, tăng 16,93% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng 65,33 tỷ USD).

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong tháng 12/2025 đạt 22,16 tỷ USD. Hai nhóm hàng đạt kim ngạch tỷ đô là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,15 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3,05 tỷ USD.

Tính đến 15/12, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 432,54 tỷ USD, tăng 19,43% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng 70,73 tỷ USD).

Trong kỳ 1 tháng 12, Việt Nam nhập siêu 1,96 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến 15/12, nước ta vẫn xuất siêu 18,64 tỷ USD.

Với kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 12 đạt bình quân gần 3 tỷ USD/ngày, cột mốc kỷ lục 900 tỷ USD nước ta đang hướng đến được cho là chỉ còn tính bằng ngày.

Đáng chú ý, năm nay cũng là năm đầu tiên nước ta được chứng kiến “kỷ lục kép” của hoạt động xuất nhập khẩu khi lần lượt cán mốc 800 tỷ USD và 900 tỷ USD.

Lượng ô tô nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay

Ngoài ra, nửa đầu tháng 12, cả nước nhập khẩu 7.598 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 199,38 triệu USD.

Dòng xe nhập khẩu nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 5.053 xe, kim ngạch 99,2 triệu USD. Dòng xe nhập khẩu nhiều thứ 2 là ô tô vận tải với 1.463 xe, kim ngạch 47,82 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/12, cả nước nhập khẩu 198.556 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 4,53 tỷ USD. Đây là kết quả nhập khẩu ô tô nhiều nhất từ trước đến nay.

Ô tô tải nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng (Ảnh: Thái Bình).

Hai dòng xe nhập khẩu nhiều nhất vẫn là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống và ô tô tải với kết quả lần lượt là 147.864 xe, kim ngạch 2,7 tỷ USD; 26.916 xe, kim ngạch 806,26 triệu USD.

Với kết quả đạt được đến nay, nhiều khả năng lượng xe nhập khẩu trong cả năm sẽ đạt mốc kỷ lục 200.000 xe.

Về thị trường nhập khẩu, 3 cái tên dẫn đầu đều thuộc châu Á gồm: Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc.

Trong đó, Indonesia với 72.362 xe, kim ngạch 1,02 tỷ USD, Thái Lan 62.247 xe, kim ngạch 1,24 tỷ USD; Trung Quốc với 44.150 xe, kim ngạch 1,45 tỷ USD.