Vụ 40 học sinh nhập viện: Cả 2 lãnh đạo mất chức, ai điều hành nhà trường?

Ngày 20/12, lãnh đạo xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị xác nhận ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch xã này được phân công tạm thời phụ trách, điều hành công việc tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Ông Trần Duy Bình được phân công phụ trách tạm thời nhằm ổn định tình hình tại nhà trường, đảm bảo công tác dạy học sau khi ông Đ.V.M., Hiệu trưởng và bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng bị cách chức.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy trước đó chỉ có một Phó Hiệu trưởng là bà H..

“Hiện vẫn còn nhiều phụ huynh bức xúc chuyện xảy ra tại trường nên chưa đồng ý đưa con đến lớp. Chúng tôi sẽ phối hợp với giáo viên nhà trường vận động thêm để các em đến trường đầy đủ vào tuần tới”, vị lãnh đạo nói.

Vị lãnh đạo xã Kim Ngân cũng cho biết địa phương đang làm quy trình để sớm kiện toàn chức danh lãnh đạo Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy. Dự kiến, Phó Hiệu trưởng một trường tiểu học khác trên địa bàn xã Kim Ngân sẽ được điều động để đảm nhiệm chức vụ này.

Như Dân trí đã thông tin, ông Đ.V.M. và bà Đ.T.H.H. bị kỷ luật cách chức do có những vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường cũng như uy tín của ngành giáo dục địa phương.

Ông M. và bà H. cũng bị cơ quan chức trách cách tất cả các chức vụ trong Đảng do có những vi phạm.

Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Trước đó, vào ngày 26/9, nhiều học sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, hơn 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà H., nên cho con nghỉ ở nhà.

Học sinh thời điểm phải nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Nhật Anh).

Chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp. Thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về, gây ra những lùm xùm kéo dài tại ngôi trường này.

Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Quảng Trị cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, tổng số tiền gần 200 triệu đồng.