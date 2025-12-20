Có con khi người vợ chỉ còn một trứng

Nhiều năm mong con trong thầm lặng, chị N.T.K. (ngụ TPHCM, dân tộc Chăm) đã trải qua không ít lần hy vọng rồi lại thất vọng. Dù không xác định được nguyên nhân vô sinh rõ ràng, nhưng các kết quả thăm khám liên tiếp đều không mang lại tín hiệu tích cực.

Lần vào viện tìm kiếm cơ hội làm mẹ gần nhất, kết quả xét nghiệm chỉ số AMH (cho biết số nang noãn non hiện có trong buồng trứng) của chị chỉ còn 0,1, đồng nghĩa với khả năng đáp ứng điều trị hạn chế.

Sau kích thích buồng trứng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân chỉ có một nang noãn trưởng thành duy nhất. Với dữ liệu ít ỏi này, khả năng thành công được đánh giá là rất thấp.

Trước tình trạng trên, bác sĩ điều trị đã quyết định lựa chọn phương án can thiệp IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung), với suy nghĩ tạo hy vọng dù mong manh nhất cho người bệnh. Khi cơ hội có con đã chạm đáy, chị K. bất ngờ đậu thai.

Khoảnh khắc nhận kết quả xét nghiệm Beta hCG dương tính (khẳng định có thai) là sự hồi đáp cho hành trình nhiều năm đặt trọn niềm tin vào y học của chị K.. Đến nay, em bé đã chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình tìm con đầy chông gai nhưng hạnh phúc của người phụ nữ.

Một trường hợp có con sau khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (Ảnh: BV).

Còn gia đình chị P.T.M.T. bước vào hành trình tìm con từ năm 2022, khi người chồng được chẩn đoán vô tinh, một tình trạng hiếm muộn khó, đòi hỏi can thiệp chuyên sâu.

Trong suốt quá trình điều trị, anh đã hai lần thực hiện vi phẫu tìm tinh trùng tại hai cơ sở y tế khác nhau. Có thời điểm đã thu nhận được tinh trùng, tạo phôi và chuyển phôi, nhưng thai kỳ không thành công. Mỗi lần thất bại, cơ hội dường như lại thu hẹp hơn.

Khi tìm đến bệnh viện ở TPHCM, bác sĩ theo dõi hồ sơ điều trị trước đó và nhận định đây là trường hợp có tiên lượng rất thấp, do đã trải qua nhiều lần can thiệp, mô tinh hoàn bị ảnh hưởng sau các cuộc phẫu thuật trước.

Sau khi đánh giá toàn diện, cân nhắc kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định thực hiện vi phẫu Micro TESE (kỹ thuật vi phẫu sử dụng kính hiển vi phóng đại để tìm và lấy tinh trùng trực tiếp từ mô tinh hoàn) lần thứ ba cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật đã thu được tinh trùng đạt chất lượng. Song song đó, người vợ được kích thích buồng trứng, phòng lab tạo được 3 phôi ngày thứ 5 và 4 phôi ngày thứ 6. Sau khi chuyển phôi thành công và dưỡng thai kỹ lưỡng, chị T. cuối cùng đã sinh một bé trai khỏe mạnh, trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình.

Điều trị đúng hướng và không bỏ cuộc

Theo các bác sĩ, với những trường hợp vô tinh đã từng can thiệp nhiều lần, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở việc đánh giá lại toàn bộ hồ sơ, lựa chọn thời điểm và phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật, phòng lab và theo dõi thai kỳ.

Các bác sĩ chúc mừng người phụ nữ được làm mẹ sau nhiều năm hiếm muộn (Ảnh: BV).

“Mỗi ca hiếm muộn là một câu chuyện khác nhau, không thể đo bằng một công thức chung. Có những hành trình phải đi rất chậm, trải qua nhiều lần chưa đạt kết quả như mong đợi.

Nhưng khi y học vẫn cho phép can thiệp và người bệnh vẫn còn khả năng điều trị, chúng tôi lựa chọn đồng hành cùng họ và cân nhắc những phương án phù hợp nhất.

Trong suốt thai kỳ, cả hai sản phụ nêu trên đều được theo dõi sát sao theo mô hình chăm sóc khép kín, phối hợp giữa Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, khoa Sản và khoa Nhi sơ sinh”, BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF Center) chia sẻ.

Theo TS.BS Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc y khoa kiêm Trưởng khoa Phụ Sản, với những ca hiếm muộn khó, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở quá trình theo dõi liên tục, xử trí kịp thời và đồng hành đến cùng, để các em bé chào đời an toàn, được chăm sóc chuyên sâu ngay từ những giờ đầu sau sinh.

Hai câu chuyện trên cho thấy, trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, những trường hợp tưởng chừng đã hết cơ hội vẫn có thể đạt kết quả tích cực khi được điều trị đúng hướng và cá thể hóa phác đồ.