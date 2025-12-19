Thủ tướng: Vượt khó chưa từng có, ngành Công Thương tạo nhiều dấu ấn

Chiều 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá đội ngũ cán bộ ngành Công Thương đã trưởng thành hơn trong 5 năm qua.

10 dấu ấn lớn của ngành Công Thương

Đánh giá giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng nhấn mạnh đây là giai đoạn có nhiều điểm nổi bật, nhiều kết quả đạt được trong bối cảnh khó khăn, thách thức lớn, có những yếu tố chưa từng có tiền lệ và vượt ngoài dự báo như đại dịch Covid-19, chiến tranh thương mại, thiên tai...

"Trong điều kiện đó, đất nước vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; vấn đề thiếu điện năm 2023 đã được xử lý kịp thời; thị trường lao động đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi; đời sống nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm với tổng chi khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm 17% chi ngân sách; quốc phòng, an ninh được tăng cường; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao...", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Bộ Công Thương là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Thủ tướng cũng biểu dương những nỗ lực, kết quả của ngành trong 5 năm qua, đặc biệt là năm 2025. Nói về 10 sự kiện nổi bật của ngành, Thủ tướng khái quát trong 35 chữ: Công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu; thương mại được mở rộng và nâng cao; thị trường đa dạng, bền vững; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; tổ chức cán bộ tinh, gọn, mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Công Thương (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ vẫn còn những hạn chế, bất cập và đề nghị tiếp tục bám sát tình hình, nghiên cứu thêm một số nội dung về 3 xu hướng lớn. Theo đó, xu hướng phân tách, phân mảnh, căng thẳng địa chính trị, các vấn đề an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục tác động mạnh tới khu vực và nước ta; trong bối cảnh Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, độ mở lớn.

Cùng với đó là xu thế tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu đang chững lại, liệu có xu hướng hồi phục không trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang bị đe doạ; xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương cần nghiên cứu kỹ quá trình chuyển đổi kép, tăng cường dự báo, rút ra bài học để chỉ đạo, điều hành tốt hơn.

Thủ tướng yêu cầu Công Thương đi đầu số hóa, xanh hóa, chống tiêu cực

Về nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng nhấn mạnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, do đó ngành Công Thương phải đóng góp tăng trưởng hai con số thông qua xuất khẩu, tiêu dùng và các động lực tăng trưởng mới.

Ngành Công Thương cần thực hiện 6 tiên phong: Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa và xanh hóa; tiên phong đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng; tiên phong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại; tiên phong xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Thủ tướng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi vào chiều sâu; phát triển xanh, số hóa là yêu cầu tất yếu; đa dạng hóa thị trường gắn với nghiên cứu nhu cầu cụ thể; xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập trong quản lý, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến điện, đầu tư, giá cả, lợi ích hài hòa và chia sẻ rủi ro.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà ngành Công Thương đạt được trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

"Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, hàng giả, hàng kém chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với thanh tra, kiểm tra, giám sát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính", lãnh đạo Chính phủ yêu cầu.

Thủ tướng khẳng định sứ mệnh của ngành Công Thương thời gian tới rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang; yêu cầu toàn ngành đoàn kết, quyết tâm, nâng cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, tránh làm việc hình thức, chiếu lệ, với phương châm: Sản xuất tạo việc làm, giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường, hàng hóa lưu thông, cộng đồng sung túc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

Việt Nam vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, giai đoạn 2021-2025, Bộ đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo đột phá mạnh mẽ với hệ thống luật, nghị định, thông tư và chiến lược quy mô lớn, đặc biệt năm 2025 thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng về năng lượng, công nghiệp, thương mại điện tử, tạo nền tảng thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển dài hạn.

Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, nhất là an ninh năng lượng và cung cầu hàng hóa thiết yếu. Hạ tầng điện lực được tăng tốc đầu tư, đưa quy mô hệ thống điện Việt Nam lên khoảng 90.000MW, đứng đầu Đông Nam Á và top 20 thế giới.

Xuất nhập khẩu bứt phá mạnh mẽ, trở thành trụ cột tăng trưởng với kim ngạch năm 2025 ước đạt kỷ lục 920 tỷ USD, xuất siêu khoảng 22 tỷ USD, đưa Việt Nam vào Top 15 quốc gia thương mại hàng đầu thế giới. Sản xuất công nghiệp phục hồi ấn tượng, IIP tăng khoảng 9,5%, cao nhất từ sau đại dịch.

Xuất nhập khẩu bứt phá mạnh mẽ, trở thành trụ cột tăng trưởng với kim ngạch năm 2025 ước đạt kỷ lục 920 tỷ USD (Ảnh: Moit).

Hội nhập kinh tế quốc tế được đổi mới toàn diện với việc ký kết, nâng cấp nhiều FTA, nâng tổng số FTA lên 17 hiệp định; chất lượng thực thi FTA được nâng cao thông qua các công cụ đánh giá mới. Công tác phòng vệ thương mại, quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đạt kết quả tích cực.

Thị trường trong nước tăng trưởng vững chắc, thương mại điện tử vượt mốc 30 tỷ USD; xúc tiến thương mại được đổi mới, góp phần nâng cao vị thế và giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lên 519,6 tỷ USD, xếp hạng 32 thế giới. Thương mại điện tử tiếp tục phát triển tăng tốc và bền vững hơn, vượt mốc 31 tỷ USD, chiếm 10% tổng mức bán lẻ; giữ vững top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới và top 3 ASEAN về quy mô.