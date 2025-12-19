Việt Nam lọt top 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới

Chiều 19/12, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành đã chứng kiến Lễ công bố kết quả xuất nhập khẩu năm 2025.

Ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) - cho biết tính đến hết ngày 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt 883,7 tỷ USD. Đến cuối năm 2025, dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 920 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu ước đạt trên 470 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2024.

Nhờ đó, Việt Nam đã chính thức vươn lên nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và xếp thứ 2 ASEAN. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp (từ năm 2016) với mức thặng dư khá cao (năm 2025 ước xuất siêu đạt 22 tỷ USD).

Từ cột mốc 100 tỷ USD vào năm 2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 200 tỷ USD năm 2011, vượt 300 tỷ USD năm 2015, vượt 400 tỷ USD năm 2017, cán mốc 500 tỷ USD chỉ sau một thập kỷ.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì, giúp Việt Nam chinh phục các ngưỡng 600 tỷ USD vào năm 2021 và 700 tỷ USD vào năm 2022. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 800 tỷ USD vào tháng 11/2025 và vượt mốc trên 900 tỷ USD trong tháng 12/2025.

Số lượng mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD cũng tăng nhanh chóng, từ 10 mặt hàng năm 2007 lên 30 mặt hàng vào năm 2019. Con số này tăng lên thành 33 mặt hàng năm 2023, 36 mặt hàng năm 2024. Việt Nam tiếp tục duy trì có 36 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD vào năm 2025.

Thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng, khi số thị trường xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD tăng từ 27 thị trường vào năm 2013 lên 31 thị trường vào năm 2018, 34 thị trường vào năm 2022 và 35 thị trường vào năm 2024.

Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại lần đầu tiên vào năm 2012 và bắt đầu chuỗi 10 năm liên tiếp xuất siêu (tính từ năm 2016). Mức thặng dư liên tục tăng trưởng, đạt 19,9 tỷ USD vào năm 2020 và kỷ lục 28,3 tỷ USD vào năm 2023. Năm 2024, cán cân thương mại thặng dư 24,9 tỷ USD.