Bitcoin thủng mốc then chốt, nỗi lo mùa đông tiền số quay lại

Cập nhật sáng nay (13/12) cho thấy thị trường tiền mã hóa chứng kiến nhịp điều chỉnh đáng lo ngại. Bitcoin đã chính thức đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng, có thời điểm trượt xuống vùng 85.171 USD - mức thấp nhất trong 2 tuần qua.

So với đỉnh lịch sử 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10, đồng tiền số lớn nhất hành tinh đã "bốc hơi" khoảng 30% giá trị. Đáng chú ý, diễn biến tiêu cực này đi ngược hoàn toàn với sự hưng phấn của thị trường chứng khoán truyền thống, khi chỉ số S&P 500 vẫn duy trì đà tăng trưởng gần 16% trong năm nay.

Lần đầu tiên kể từ năm 2014, bitcoin cho thấy sự tách nhịp rõ rệt và tụt hậu so với cổ phiếu, khiến giới đầu tư đặt dấu hỏi lớn về vị thế "tài sản trú ẩn" của nó.

Sắc đỏ cũng lan rộng sang các tài sản số khác. Ether (ETH) thủng mốc 3.000 USD, trong khi dogecoin và XRP đều giảm khoảng 5%.

Bitcoin nối dài đà giảm trong năm 2025 trong khi bạc, vàng và đồng tăng mạnh (Ảnh: Yahoo).

Giải mã đà lao dốc: Khi niềm tin chạm đáy

Tại sao bitcoin lại "gục ngã" ngay trước thềm năm mới, thời điểm thường được kỳ vọng sẽ có những đợt tăng giá? Theo phân tích từ dữ liệu thị trường và báo cáo của các tổ chức tài chính lớn, có 3 gọng kìm chính đang siết chặt giá bitcoin.

Thứ nhất là "bẫy" giá vốn 103.000 USD.

Lực cản này vô hình nhưng mạnh mẽ nhất hiện nay. Ông Ed Engel, chuyên gia phân tích tại Compass Point, chỉ ra một thông số kỹ thuật "chí mạng", đó là những nhà đầu tư tham gia thị trường trong 6 tháng qua đang nắm giữ bitcoin với mức giá vốn trung bình là 103.000 USD.

Điều này tạo ra tâm lý phòng thủ cực đoan.

Khi giá bitcoin hiện tại (quanh mức 85.000-86.000 USD) thấp hơn nhiều so với giá vốn, nhà đầu tư có xu hướng chờ giá hồi phục nhẹ là bán ra để hòa vốn hoặc giảm lỗ (về bờ) thay vì mua thêm. Áp lực bán tiềm ẩn này khiến mọi nỗ lực hồi phục của bitcoin đều bị chặn đứng nhanh chóng.

Thứ hai là cơn gió ngược từ vĩ mô toàn cầu.

Thị trường đang nín thở trước động thái của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Giới đầu tư lo ngại BOJ sẽ tăng lãi suất vào cuối tuần này, làm đảo chiều dòng vốn từ giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên.

Suốt thời gian qua, dòng tiền vay yên giá rẻ đã chảy mạnh vào các tài sản rủi ro như bitcoin. Nếu lãi suất tại Nhật tăng, dòng tiền này buộc phải rút về để trả nợ, kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng. Lịch sử cho thấy, mỗi lần BOJ "siết van", bitcoin thường phản ứng tiêu cực với mức giảm từ 20-30%.

Bên cạnh đó, dù Fed đã cắt giảm lãi suất, nhưng sự lưỡng lự về lộ trình chính sách tiếp theo cùng các dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều (lạm phát, việc làm) khiến dòng tiền đầu cơ chọn cách đứng ngoài quan sát.

Thứ ba là thanh khoản cạn kiệt và hiệu ứng domino.

Báo cáo từ 10X Research cho thấy khối lượng giao dịch đã giảm 20% so với tuần trước. Trong bối cảnh thanh khoản mỏng, chỉ cần một lực bán vừa phải cũng đủ khiến giá biến động mạnh.

Hệ quả là hơn 200 triệu USD các vị thế mua sử dụng đòn bẩy đã bị thanh lý cưỡng bức (cháy tài khoản) chỉ trong vài giờ khi giá thủng mốc 90.000 USD. Việc các lệnh bán tự động được kích hoạt đã tạo ra vòng xoáy đẩy giá trượt sâu hơn về vùng 85.000 USD.

Triển vọng: Mùa đông hay cơ hội tích lũy?

Dưới góc nhìn của các định chế tài chính, bức tranh ngắn hạn khá ảm đạm. Ngân hàng Standard Chartered, vốn nổi tiếng với những dự báo lạc quan, vừa phải hạ mục tiêu giá bitcoin cuối năm 2025 từ 200.000 USD xuống còn 100.000 USD. Thậm chí, kỳ vọng cho năm 2026 cũng bị cắt giảm một nửa, còn 150.000 USD.

Bà Linh Tran, chuyên gia từ XS.com, nhận định thực tế hơn: "Bitcoin nhiều khả năng sẽ không có đợt tăng sốc nào, mà sẽ đi ngang tích lũy trong biên độ rộng từ 80.000-100.000 USD".

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, "cá voi" vẫn đang gom hàng. Strategy Inc. của tỷ phú Michael Saylor vừa thông báo mua thêm gần 1 tỷ USD bitcoin trong tuần thứ 2 liên tiếp, bất chấp đà giảm. Động thái này cho thấy niềm tin của các tay to vào giá trị dài hạn vẫn chưa bị lung lay.

Với việc mất mốc 86.000 USD, bitcoin đang trôi dần về vùng hỗ trợ nguy hiểm. Đối với nhà đầu tư cá nhân lúc này, việc quan sát kỹ lưỡng vùng giá 80.000 USD và các tín hiệu từ vĩ mô (đặc biệt là lãi suất đồng yên) quan trọng hơn là vội vã bắt đáy khi thị trường vẫn còn quá nhiều biến số khó lường.