Vingroup khởi công 11 dự án, cổ phiếu tăng trần, thị trường khởi sắc

Thị trường chứng khoán ngày 19/12 bật tăng mạnh mẽ sau những phiên ảm đạm. VN-Index tăng 27,33 điểm, chỉ số vọt lên trên 1.704 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn dè dặt khi giá trị giao dịch sàn HoSE chỉ hơn 24.140 tỷ đồng.

Lực đỡ của thị trường nằm trên vai nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup. Trong đó, mã VHM (Vinhomes) là cổ phiếu duy nhất thuộc nhóm vốn hóa lớn VN30 tăng trần, mã VIC (Vingroup) tăng 4,06%. Bộ đôi này ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số chung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Ảnh: Đoàn Bắc).

Diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng diễn ra trong ngày tập đoàn Vingroup, Vinhomes đồng loạt khởi công 11 công trình trên cả nước. Một số dự án đáng chú ý như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Cùng trong nhóm ảnh hưởng tốt, cổ phiếu NVL ghi nhận tăng hơn 4,5% lên 13.850 đồng/đơn vị. Doanh nghiệp vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, hạn mức tối đa 10.000 tỷ đồng.

Giá chuyển đổi được tính bằng tối thiểu 115% nhân với giá cổ phiếu NVL bình quân 20 phiên liền trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Số tiền huy động được từ khoản vay sẽ dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, triển khai và phát triển các dự án.

Mặc dù thị trường chung được cải thiện nhưng giá cổ phiếu QCG của Công ty Quốc Cường Gia Lai lại giảm sàn về 15.850 đồng/đơn vị. Chung tình cảnh tương tự là một số mã khác trên sàn HoSE như HID, HU1.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 522 tỷ đồng trong phiên hôm nay, các mã được mua mạnh như HPG, SSI, BSR, VIX, MSN. Ngược lại, cùng với DGC, cổ phiếu VIC cũng bị bán ròng mạnh hơn 620 tỷ đồng, tiếp đến là FPT gần 119 tỷ đồng.