Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt khởi công 11 dự án

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tham dự lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3,5, vành đai 4, quốc lộ 1, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Ảnh: Đoàn Bắc).

Điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng sức chứa 135.000 người, được triển khai trên diện tích 73,3ha, dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup - cho biết, dự án Khu đô thị thể thao Olympic là khu đô thị lớn nhất Việt Nam được khởi công từ trước đến nay, tầm nhìn thành điểm đến của các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và thế giới. Sân vận động Trống Đồng lập 2 kỷ lục là sân vận động có mái che đóng mở lớn nhất, công trình lớn nhất về sức chứa với 135.000 chỗ ngồi.

Đại diện Vingroup cam kết sẽ nỗ lực để triển khai dự án đảm bảo tiến độ vào năm 2028.

Tại Quảng Ninh, Vingroup và Vinhomes cũng khởi công dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Dự án có tổng quy mô hơn 4.100ha, tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD. Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh dự kiến sẽ đưa vào hoạt động các hạng mục đầu tiên từ năm 2028.

Tại Khánh Hòa, liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES khởi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án có quy mô hơn 1.254ha.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng, Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Quang (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại Hà Tĩnh, tập đoàn này khởi động dự án Khu đô thị phường Sông Trí có quy mô 84,12ha, là dự án đô thị có quy mô lớn bậc nhất tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến (Hưng Yên) cũng được tập đoàn này khởi công hôm nay, dự kiến bàn giao năm 2027.

Tại TPHCM, lễ động thổ dự án tuyến Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, công trình đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam cũng diễn ra hôm nay. Tuyến có chiều dài 54km, vận tốc tối đa 350km/h, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2028.

Các dự án khác được Vingroup khởi công, khởi động cùng ngày 19/12 có trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh (Nghệ An), Công viên công cộng Tuần Châu (Quảng Ninh), Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh, Nhà máy điện gió Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Nhà máy sản xuất thép VinMetal (Hà Tĩnh).