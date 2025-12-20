Người giao hàng ngạc nhiên, vui mừng khi nhận được điện thoại của công an

Ngày 20/12, Công an xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) cho biết đã hỗ trợ thành công một người dân tìm chủ nhân số tiền chuyển nhầm.

Ngày 16/12, bà Bùi Thị Thủy (SN 1966, trú tại địa phương) trình báo công an xã về số tiền 48,5 triệu đồng do một tài khoản lạ chuyển cho bà 4 ngày trước. Người phụ nữ này nghi có người chuyển nhầm tiền, chờ chủ nhân liên hệ nhưng không thấy nên nhờ công an hỗ trợ.

Anh S. viết thư cảm ơn Công an xã Thiên Nhẫn đã hỗ trợ anh nhận lại tiền hàng của công ty (Ảnh: Xuân Đức).

Công an xã Thiên Nhẫn sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các ngân hàng, từ đó xác định số tiền trên là của anh N.T.S. (SN 1976), nhân viên bán hàng của một công ty chuyên kinh doanh phân bón tại phường Vinh Phú, Nghệ An.

Nhận được điện thoại của Công an xã Thiên Nhẫn phối hợp xác minh thông tin, anh S. ngạc nhiên và vui mừng.

Là nhân viên giao hàng, hàng ngày anh S. chở phân bón đến nhiều đại lý trong tỉnh. Khách thanh toán qua tài khoản công ty bằng mã QR do anh cung cấp. Tuy nhiên, mới đây, kế toán công ty báo số tiền nhận về không khớp với sổ sách. Anh lo lắng bởi nhiều khả năng sẽ phải bồi thường số tiền hàng bằng nhiều tháng lương của mình.

Sau khi làm việc với công an, anh Sơn mới biết đã cầm nhầm mã QR của bà Thủy (cũng là khách hàng của công ty) và cung cấp mã thanh toán này cho một đại lý khác.

Ngày 19/12, dưới sự chứng kiến của Công an xã Thiên Nhẫn, bà Thủy đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho anh S. để chuyển cho công ty.