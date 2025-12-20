Ba Lan nói Ukraine thiếu trân trọng sự hỗ trợ trong chiến sự

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức họp báo chung tại Warsaw (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ba Lan, ông Karol Nawrocki, ngày 19/12 nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng người Ukraine đã không trân trọng đúng mức sự giúp đỡ của Ba Lan trong cuộc chiến với Nga.

Bình luận này được đưa ra trong một cuộc họp báo chung giữa 2 nhà lãnh đạo.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, Ba Lan đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine và là một trong những nhà cung cấp vũ khí chủ chốt cho Kiev. Ba Lan cũng là tuyến đường chính để viện trợ quân sự và nhân đạo của phương Tây tới Ukraine.

“Người Ba Lan cảm thấy rằng những nỗ lực và sự hỗ trợ đa dạng của chúng tôi dành cho Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu đã không được đánh giá hoặc thấu hiểu một cách xứng đáng", ông Nawrocki nói tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Warsaw của ông Zelensky.

“Đó là điều tôi đã truyền đạt trong một cuộc trao đổi thẳng thắn, trung thực nhưng rất thân thiện và lịch sự với Tổng thống Zelensky", ông nhấn mạnh.

Đáp lại, ông Zelensky khẳng định: “Ukraine luôn biết ơn Ba Lan và sẽ tiếp tục như vậy”. Ông nhấn mạnh Ukraine đang “bảo vệ châu Âu” trước Nga với cái giá rất lớn. Ông Zelensky cáo buộc Nga luôn muốn làm ảnh hưởng tiêu cực tới liên minh chặt chẽ giữa 2 dân tộc Ukraine - Ba Lan, điều mà 2 nước sẽ không để xảy ra.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Nawrocki trước đây từng yêu cầu tăng cường hợp tác với Kiev liên quan đến các vụ thảm sát khoảng 100.000 người Ba Lan tại vùng Volhynia giai đoạn 1943-1945 do những người Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ủng hộ Đức quốc xã gây ra. Ông Nawrocki cáo buộc Kiev từ chối thừa nhận trách nhiệm, đồng thời cho rằng Ukraine trì hoãn việc khai quật thi thể các nạn nhân.

Ngày 18/12, ông Zelensky bày tỏ thiện chí về vấn đề này, nói rằng phía Ba Lan muốn đẩy nhanh tiến trình và phía Ukraine sẵn sàng có những bước đi cụ thể. Ông Nawrocki tỏ ra “lạc quan” trước phát biểu đó và trong thông điệp đăng trên X sau cuộc gặp, ông ca ngợi “một khởi đầu mới” trong quan hệ với Ukraine, gọi đây là “tin không tốt" với Nga.