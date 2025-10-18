Ngày 18/10, trận mưa lớn kéo dài đã khiến nhà anh Trần Văn Đức (tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) bị ngập. Nhà anh nằm cạnh dự án tuyến đường gom cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, nơi nước từ sườn núi dồn xuống mỗi khi mưa lớn.

Theo hình ảnh camera giám sát, nước bắt đầu tràn vào nhà lúc 4h41 ngày 18/10, chỉ ít phút đã dâng lên nhanh chóng.

Camera ghi lại cảnh nước dâng lên từng phút, tràn vào nhà dân ở Đà Nẵng (Ảnh: Văn Đức).

Khoảng 5h, người thân của anh Đức sống bên cạnh phát hiện nước tràn lên đến hiên nhà, vội hô hoán cả gia đình dậy chạy lụt.

“Cả nhà tôi phải huy động tát nước, dùng ván ngăn dòng nước chảy tràn vào trong. Chỉ chậm vài phút nữa là đồ đạc bị ngập nước”, anh Đức kể.

Ghi nhận tại khu vực dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh, cho thấy nước từ sườn núi đổ xuống theo tuyến đường gom, tạo thành dòng chảy xiết kéo theo bùn đất và đá, tràn thẳng vào nhà dân.

Anh Đức cho biết, trước khi dự án thi công đường gom, khu vực này vẫn thoát nước bình thường. Tuy nhiên, từ khi mương thoát nước cũ bị lấp mà không được thay thế, mỗi trận mưa lớn đều xảy ra tình trạng nước dồn ứ và chảy xiết xuống nhà dân.

“Gia đình tôi đã nhiều lần phản ánh với ban quản lý dự án và đơn vị thi công, nhưng chưa được xử lý. Phía nhà thầu có nói việc làm mương thoát nước không nằm trong thiết kế công trình”, anh Đức nói thêm.

Không chỉ riêng nhà anh Đức, một số hộ dân lân cận cũng lo lắng trước nguy cơ tái diễn tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục để bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống.

Sáng 18/10, nước vẫn còn chảy xuống khu vực nhà dân (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, cuối tháng 9, khi ảnh hưởng của bão Bualoi gây mưa lớn, tại khu vực này cũng xảy ra sự cố nước chảy như thác từ dự án xuống nhà dân.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị cùng các nhà thầu xây lắp đang tập trung thi công các hạng mục hoàn thiện toàn dự án, trong đó có hạng mục thảm bê tông nhựa của đường gom.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công xảy ra tình trạng một số người dân ra ngăn cản, yêu cầu phải hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc theo đường gom để đảm bảo thoát nước, tránh tình trạng nước ngập úng, ứ đọng, tràn trên mặt đường (đặc biệt là các vị trí trước cửa nhà dân).

Lý do chưa có rãnh dọc là thành phố Đà Nẵng đã giao dự án thoát nước dọc cho Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện. Mặc dù, trong quá trình thi công, Ban quản lý đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thi công rãnh đất thoát nước tạm nhưng người dân vẫn không đồng ý.

Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị lên kế hoạch thi công hệ thống thoát nước dọc của đường gom để đảm bảo thoát nước.