25 kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Đường sắt, tham gia nhiều dự án trọng điểm

Lãnh đạo Trường Đại học Giao thông vận tải trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư (Ảnh: NTCC).

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 25 tân kỹ sư lớp Đường sắt khóa 64 vừa được tổ chức tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TPHCM.

Đây là khóa đào tạo kỹ sư Đường sắt được tổ chức theo chương trình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án đường sắt và đường sắt đô thị hiện đại.

Để nhận được tấm bằng tốt nghiệp hôm nay, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ các học viên để vừa hoàn thành công việc tại một trong những công ty tư vấn thiết kế hàng đầu tại Việt Nam, vừa hoàn tất các học phần và kỳ thi nghiêm túc của trường.

Các tân kỹ sư tốt nghiệp khóa này được đào tạo theo chương trình kỹ sư đường sắt mới, tiên phong tại Việt Nam, tích hợp các kiến thức mới nhất về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị quốc tế.

25 kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Đường sắt đáp ứng dự án đô thị (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Chương trình do các chuyên gia đầu ngành đường sắt Việt Nam phối hợp với chuyên gia quốc tế trực tiếp biên soạn. Các học viên tham gia vào nhiều dự án trọng điểm như: Đường sắt cao tốc Bắc - Nam; đường sắt đô thị....

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Phân hiệu, khẳng định sự hợp tác đào tạo này đến từ nhu cầu thực tế phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, sự tin cậy lẫn nhau và đặc biệt là triết lý phát triển bền vững tương đồng.