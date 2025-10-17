Vụ Shark Bình bị bắt: Quy mô phức tạp của "chiếc ví bí ẩn" Ngân Lượng

Mắt xích quan trọng

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi là Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech - để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra cũng mở rộng làm rõ các giao dịch tài chính liên quan, trong đó có nhiều hoạt động chuyển tiền của Cổng thanh toán Ngân Lượng.

Cụ thể, theo cơ quan điều tra, Cổng thanh toán Ngân Lượng thuộc hệ sinh thái của NextTech và là điểm trọng yếu cần xác minh, đặc biệt liên quan đến hoạt động chuyển tiền của ví điện tử.

Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng được thành lập năm 2012, đặt trụ sở tại tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội.

Ngân Lượng tự giới thiệu là cổng thanh toán internet banking lớn nhất Việt Nam, cho phép người dùng thanh toán trực tuyến qua ngân hàng hoặc ví điện tử Nganluong.vn.

Ngân Lượng cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến với nhiều kênh thanh toán (Ảnh: Ngân lượng).

Theo giới thiệu, Ngân Lượng cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến cho người bán hàng với nhiều kênh thanh toán nhất Việt Nam như thẻ quốc tế, thẻ ATM nội địa, Internet banking, QR Pay, ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng... Công ty còn cung cấp dịch vụ thanh toán trả góp, chi hộ, liên kết thẻ Tokenization, thanh toán qua MPOS, loa thông báo Tingbox, Payment Link...

Bên cạnh đó, Ngân Lượng còn hỗ trợ dịch vụ thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo giới thiệu, cổng thanh toán này thu hộ tiền thanh toán bằng VND cho người bán hàng ở nước ngoài từ khách hàng tại Việt Nam, hỗ trợ các hình thức thanh toán phổ biến như thẻ quốc tế, thẻ nội địa, QR Code, Mobile Banking, ví điện tử.

Các ngân hàng liên kết của Ngân Lượng sẽ thực hiện chuyển tiền cho người bán ở nước ngoài sau khi quy đổi và khấu trừ các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân Lượng, còn ông Đinh Hồng Quân đảm nhiệm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, ông Quân còn đứng tên tại Công ty cổ phần Dịch vụ Godgame và Công ty cổ phần Công nghệ HTTPS Việt Nam.

Đáng chú ý, hồ sơ của doanh nghiệp này thể hiện nhiều biến động về cơ cấu cổ đông và giá trị vốn góp. Cuối năm 2018, Ngân Lượng có vốn điều lệ 52,7 tỷ đồng.

Tháng 5/2022, Ngân Lượng tăng vốn từ 52,7 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng, nhưng không công bố cơ cấu cổ đông. Chỉ sau một tháng, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn lên gần 370 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2024, công ty lại giảm vốn về 52,7 tỷ đồng như trước, tương ứng mức sụt giảm gần 86%.

Những công ty quy mô hàng chục tỷ đồng của ông Đinh Hồng Quân

Về ông Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Ngân Lượng, ngoài doanh nghiệp này còn đại diện 2 công ty khác gồm Công ty Cổ phần Dịch vụ Godgame và Công ty Cổ phần Công nghệ HTTPS Việt Nam.

Ông Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc tại Ngân Lượng trong hệ sinh thái của Shark Bình (Ảnh: NextTech).

Công ty cổ phần Dịch vụ Godgame được thành lập ngày 30/10/2018, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử, cung cấp trò chơi trực tuyến.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 100 triệu đồng, trong đó ông Đinh Hồng Quân góp 90 triệu đồng, bà Tạ Thùy Dương và ông Nguyễn Phú Sơn mỗi người góp 5 triệu đồng. Đến cuối tháng 11/2018, doanh nghiệp tăng vốn lên 10 tỷ đồng, song cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu không được công bố.

Còn Công ty cổ phần Công nghệ HTTPS Việt Nam được thành lập ngày 28/4/2022, ngành nghề kinh doanh chính là xuất bản phần mềm. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó ông Đinh Hồng Quân góp 6,5 tỷ đồng (65%), bà Ngô Thị Ngọc góp 2,5 tỷ đồng (25%) và bà Đinh Thị Thu Thủy góp 1 tỷ đồng (10%).