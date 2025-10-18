5 thứ nên dọn ngay khỏi bếp nếu không muốn chặn tài lộc

Trong văn hóa Á Đông, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn tượng trưng cho sức khỏe, sự sung túc và hòa khí trong gia đình. Một căn bếp gọn gàng, sạch sẽ không chỉ giúp bạn thấy dễ chịu hơn mà còn được cho là giúp dòng năng lượng tích cực, hay tài khí, lưu thông thuận lợi, mang lại may mắn và thịnh vượng.

Tuy nhiên, vì thói quen hoặc sự tiện lợi, nhiều người lại vô tình giữ lại những món đồ cản trở vận may của mình. Dưới đây là 5 thứ bạn nên dọn ngay khỏi bếp nếu muốn khơi thông tài lộc.

Một căn bếp gọn gàng, sáng sủa và được chăm chút đúng cách không chỉ khiến việc nấu nướng dễ chịu hơn mà còn trở thành nguồn năng lượng tích cực nuôi dưỡng cả ngôi nhà (Ảnh: Hanna Grankvist).

Chén đĩa sứt mẻ, đồ hỏng hóc

Nếu bạn vẫn giữ một chiếc đĩa mẻ “để dùng tạm” hoặc một chiếc máy xay hỏng với hy vọng “sẽ mang đi sửa sớm thôi”, đã đến lúc nói lời tạm biệt với chúng.

Theo chuyên gia phong thủy Jemma, những vật dụng sứt mẻ tượng trưng cho sự đổ vỡ, bất ổn và gián đoạn trong tài chính. Chúng mang năng lượng tiêu cực, khiến tài lộc khó tụ. Bậc thầy phong thủy Meena cũng nhấn mạnh: “Đồ gốm sứ đại diện cho của cải, do đó đĩa nứt tượng trưng cho thất bại”.

Giải pháp rất đơn giản, đó là hãy thay chúng bằng bộ chén đĩa mới, nguyên vẹn. Một bộ bát đĩa lành lặn, dù bình dân, cũng thể hiện tinh thần trân trọng và thu hút năng lượng thịnh vượng.

Dao kéo sắc nhọn để lộ thiên

Việc cắm dao trong khối gỗ trên bàn bếp tuy tiện lợi nhưng lại là lỗi phong thủy phổ biến. Theo chuyên gia Suzanne Roynon, những lưỡi dao để lộ ra ngoài tượng trưng cho xung đột và năng lượng đối kháng, dễ gây căng thẳng và mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà.

Giải pháp: Hãy cất dao kéo trong ngăn kéo hoặc hộp đựng kín. Không chỉ giúp không gian bếp yên bình, mà còn an toàn hơn, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ.

Hoa héo, cây khô và cây có gai

Một chậu cây xanh giúp không gian bếp trở nên tươi tắn hơn, nhưng không phải loại cây nào cũng phù hợp. Theo các chuyên gia phong thủy, hoa héo hoặc cây khô mang “năng lượng chết” - tượng trưng cho sự trì trệ, uể oải, thậm chí hút khí xấu.

Tương tự, cây có gai (ngoại trừ lô hội vì có công dụng chữa lành) cũng không nên đặt trong bếp, bởi gai nhọn được cho là “cắt đứt” dòng năng lượng tích cực, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Giải pháp: Ưu tiên những cây có lá tròn, mềm mại như cây ngọc bích, trầu bà hay kim tiền vừa giúp thanh lọc không khí, vừa tượng trưng cho sự phát triển và tài lộc dồi dào.

Mặt bàn bếp bừa bộn, đồ đạc chất trên nóc tủ

Đây là lỗi dễ gặp nhất trong các căn bếp hiện đại. Máy xay, nồi chiên, lò vi sóng xếp chồng trên mặt bàn tuy tiện dụng, nhưng lại gây rối mắt và “chặn” dòng năng lượng.

Chuyên gia Lorraine Lewis giải thích: “Sự bừa bộn khiến năng lượng không thể lưu thông, tạo cảm giác mệt mỏi, khó tập trung và dễ cáu gắt”.

Không chỉ vậy, việc chất đồ lên nóc tủ cũng là điều nên tránh. Theo phong thủy, nóc tủ nên thông thoáng để tránh cảm giác bị “đè nén” - tượng trưng cho áp lực, stress và bế tắc trong cuộc sống.

Giải pháp: Chỉ để lại vài món cần dùng hằng ngày như máy pha cà phê; cất phần còn lại vào tủ. Giữ cho mặt bàn trống, sáng sủa, bạn sẽ thấy căn bếp như “thở” được - nhẹ nhõm và dễ chịu hơn hẳn.

Thực phẩm hỏng, đồ hết hạn trong tủ lạnh

Một chiếc tủ lạnh chứa đầy đồ cũ, thực phẩm hết hạn không chỉ gây mùi khó chịu mà còn mang ý nghĩa “năng lượng tù đọng”. Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu của sự lãng phí và trì trệ - 2 yếu tố cản trở vận may.

Giải pháp: Dọn tủ lạnh định kỳ, bỏ đi thực phẩm hỏng, làm sạch khay chứa. Một tủ lạnh ngăn nắp, đầy ắp rau củ tươi mới là biểu tượng của sức khỏe, sự sung túc và tinh thần phấn khởi.

Chỉ với vài thay đổi nhỏ bạn đã góp phần khơi thông năng lượng tích cực cho căn bếp và ngôi nhà. Một không gian sạch sẽ, sáng sủa không chỉ khiến việc nấu nướng trở nên dễ chịu hơn, mà còn được xem là “đòn bẩy phong thủy” giúp thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho cả gia đình.