Gia thế thiếu gia nhà chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp do ông Nguyễn Viết Hải (bố ông Vương) sáng lập và giữ vai trò là Chủ tịch HĐTV.

Vị thiếu gia này khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, ông Vương thường góp mặt trong nhiều sự kiện của Tập đoàn Sơn Hải.

Tập đoàn Sơn Hải được thành lập tháng 4/1998, có trụ sở tại tỉnh Quảng Trị. Doanh nghiệp này hoạt động đa ngành, trong đó lĩnh vực nổi bật nhất là xây dựng công trình giao thông. Ngoài ra, doanh nghiệp còn kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, năng lượng, đầu tư bất động sản.

Giai đoạn 2016-2022, Tập đoàn Sơn Hải có bước phát triển mạnh về quy mô. Theo Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, vốn điều lệ tập đoàn tăng liên tục từ hơn 423 tỷ đồng (2016) lên hơn 2.365 tỷ đồng (2022).

Theo bản đăng ký hồi tháng 5/2024, tập đoàn này có 6 người đại diện pháp luật gồm ông Nguyễn Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ông Nguyễn Viết Vương là Tổng giám đốc. Ông Nguyễn Thanh Hải, Ngô Minh Ngọc, Lê Thanh Hướng đều là Giám đốc. Ông Hoàng Minh Trường là Phó giám đốc.

Sau đó, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng (99,9% vốn), ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng (0,048% vốn).

Hiện, Tập đoàn Sơn Hải có 4 người đại diện theo pháp luật là các ông: Nguyễn Viết Hải, Lê Thanh Hướng, Nguyễn Thanh Hải và Ngô Minh Ngọc. Ông Nguyễn Viết Vương không còn trong danh sách Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Viết Vương (bên trái) tại một sự kiện của Tập đoàn Sơn Hải hồi tháng 8/2024 (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong lĩnh vực giao thông, doanh nghiệp từng tham gia thi công nhiều dự án lớn, trong đó đáng chú ý là các gói thầu cao tốc Bắc - Nam như Nghi Sơn - Diễn Châu, Vũng Áng - Bùng, Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nha Trang - Cam Lâm... Nhiều tuyến đường do Sơn Hải thi công còn được gắn biển bảo hành đến 10 năm.

Ở lĩnh vực năng lượng, Sơn Hải triển khai các dự án thủy điện Đắkrông 4, Đắkrông 3, cụm Hướng Sơn 1-4... với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Ở mảng bất động sản, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài (Quảng Trị) tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng và nhiều dự án khu nhà ở thương mại, khách sạn, resort khác.