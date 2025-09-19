Nghịch lý vụ bánh trung thu, khách đông tiểu thương lại khóc vì khan hàng

Buốt ruột để khách rời đi vì... qua trung thu mới có bánh

Trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TPHCM), nhiều cửa hàng bánh trung thu bắt đầu đông khách. Tuy nhiên, không ít tiểu thương vẫn than trời vì năm nay thiếu nguồn nhập hàng các vị bánh mới, khiến họ chỉ đành lắc đầu, nhìn hàng dài khách lần lượt bỏ đi.

Một thương hiệu bánh lâu đời tại TPHCM tấp nập khách vào chiều tối (Ảnh: Thảo Quân).

Chị Liên Thị Mỹ Duyên, quản lý một cửa hàng bán bánh trung thu trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cho hay năm nay phần lớn khách ghé tiệm đều có nhu cầu mua loại bánh vị mới. Bánh truyền thống ít được để tâm.

“Những hương vị mới như matcha, chocolate… dễ ăn, ít ngán, lại được giới trẻ ưa chuộng. Không chỉ để làm quà biếu, nhiều khách còn mua về chỉ để ăn cho vui miệng. Tuy nhiên, số lượng hàng năm nay quá ít, nhiều bên đại lý cung cấp nguyên liệu thông báo qua mùa trung thu năm sau mới có hàng”, chị Duyên thở dài.

Chị Mỹ Hạnh, chủ một sạp bánh trung thu trên đường Tô Ngọc Vân (phường Thủ Đức), cho biết: “Mỗi ngày có hàng trăm khách ghé cửa hàng nhưng nhiều khách vào đều chỉ hỏi những vị bánh mới mà chúng tôi không có. Thấy tiệm không có hàng, khách đa phần thất vọng bỏ đi, không chút quan tâm chọn loại khác”.

Dù cửa hàng bày bán hàng chục loại bánh với hương vị truyền thống và biến tấu khác nhau, nhân viên nhiệt tình tư vấn nhưng vẫn khó giữ chân khách.

“Cứ nghĩ Trung thu này lượng khách đông thì tình hình buôn bán khả quan hơn mọi năm, không ngờ mùa vụ này lại phát sinh khó khăn khác”, chị Hạnh ta thán.

Ông Thông cố gắng thuyết phục khách hàng thử các vị bánh truyền thống, do không có loại bánh vị mới theo yêu cầu (Ảnh: Thảo Quân).

Trước nhu cầu mua sắm có dấu hiệu khả quan hơn sau thời gian dài ảm đạm, các chủ sạp bán bánh trung thu lại gần như bất lực. “Ngày nào tôi cũng gọi điện liên hệ đại lý, nhưng đều nhận được câu trả lời hết hàng. Dù tôi cố thuyết phục đến mấy, họ chỉ có thể mong tôi thông cảm”, ông Thông, chủ cửa hàng bánh trung thu trên đường Đỗ Xuân Hợp, chia sẻ.

Theo thông tin từ nhiều tiểu thương, các loại bánh vị mới, độc lạ đã được khách mua sạch từ 20 ngày trước, trong khi nguồn hàng lại khan hiếm. Mỗi quầy hàng chỉ chia nhau được một lô hàng mới với số lượng vài chiếc mỗi ngày để bán.

Vụ hàng khó

Một cửa hàng bánh trung thu vắng khách dù nằm ở mặt tiền đắc địa (Ảnh: Thảo Quân).

Ngoài nỗi lo nguồn cung, chi phí mặt bằng cũng là vấn đề khiến tiểu thương điêu đứng mùa bánh trung thu năm nay. Nhiều người phải trả hàng chục triệu đồng/tháng mà doanh thu lại không đủ bù đắp.

“Nếu tình hình tiếp tục thế này, hết mùa trung thu năm nay, tiền lãi chúng tôi có được chắc chẳng còn bao nhiêu”, chị Mỹ Hạnh nhẩm tính.

Để gồng gánh công việc kinh doanh, chị Mỹ Duyên chọn cách mở cửa hàng cả ngày lẫn đêm, với hy vọng níu chân khách lẻ.

“Những người bán bánh trung thu như chúng tôi chỉ trông đợi vào mùa lễ vì thế phải cố hết sức cho dù có mệt đến đâu”, chị Duyên nói.

Mở cửa đến tận khuya, tiểu thương cố bán hết số bánh đã nhập (Ảnh: Thảo Quân).

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, thị trường bánh trung thu năm nay có giá bình ổn, dao động từ 50.000 đồng đến 120.000 đồng/bánh.

Để hút khách, nhiều tiểu thương còn khuyến mãi, trước Trung thu gần tháng đã giảm giá tới 49%. Vậy mà tình hình chung, doanh thu vẫn... hẻo. Còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Trung thu, các tiểu thương đang kỳ vọng đợt “xả hàng” sắp tới sẽ giúp họ thu hút được lượng khách lớn, ít nhất cũng lấy lại được số vốn đã bỏ ra, vớt vát một vụ buôn bán đầy nghịch lý.

Nguyễn Vy - Thảo Quân