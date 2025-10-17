Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ở TPHCM đạt gần 8 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khu vực châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất với 50,4% tổng lượng kiều hối; tiếp đến là châu Mỹ 30,2%, châu Âu 9%, châu Đại Dương 8,4% và châu Phi 2%.

Trong 9 tháng năm 2025, lượng kiều hối từ các quốc gia châu Phi chuyển về TPHCM có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt hơn 150% so với cùng kỳ, châu Âu tăng 16,7%, châu Đại Dương tăng 11,1%, châu Mỹ tăng 10,3%, châu Á giảm 2,8% so với cùng kỳ.

TPHCM vừa nhận về 8 tỷ USD kiều hối, cao nhất từ trước đến nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Nếu tính riêng trong quý III/2025, lượng kiều hối chuyển về TPHCM đều có mức tăng ấn tượng, trong đó, khu vực châu Phi chuyển về TPHCM có tốc độ tăng 266% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó châu Âu (tăng 19%), châu Á (tăng 16,9%), châu Đại Dương (tăng 15,5%), châu Mỹ (tăng 8%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện NHNN chi nhánh Khu vực 2 cho biết thêm, quý IV hằng năm là mùa cao điểm của kiều hối do cận năm mới Dương lịch, Tết Nguyên đán, Việt kiều về quê đón Tết du xuân và kiều hối cùng theo đó về hỗ trợ thân nhân. Theo đó, NHNN chi nhánh Khu vực 2 dự báo tổng lượng kiều hối cả năm 2025 có khả năng cao hơn so với năm 2024.