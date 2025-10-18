Mỹ tập kích tàu ngầm chở ma túy ở vùng Caribe

Mỹ tập kích một con tàu ngoài khơi Venezuela hôm 14/10 (Ảnh: Truth).

“Chúng tôi đã tấn công một tàu ngầm. Đó là tàu ngầm chở ma túy được chế tạo đặc biệt để vận chuyển lượng lớn chất cấm. Để các bạn hiểu rõ, đây không phải là một nhóm người vô tội”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 17/10.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành ít nhất 5 cuộc tấn công kể từ tháng 9 nhằm vào các tàu mặt nước được cho là do các băng đảng ma túy có căn cứ tại Venezuela vận hành.

Một nguồn tin cho biết con tàu bị tập kích có thể là tàu bán ngầm thường được các băng nhóm ma túy dùng để tránh bị phát hiện.

Quân đội Mỹ được cho là đang giam giữ 2 người sống sót, trong khi 2 người khác thiệt mạng.

Theo truyền thông Mỹ, đây là lần đầu tiên Hải quân Mỹ cứu được nhiều người sống sót từ một vụ đánh chìm tàu ngầm như vậy và giam giữ họ trên tàu chiến.

Trước đó, Tổng thống Trump xác nhận ông đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành các chiến dịch bí mật trên lãnh thổ Venezuela, song từ chối tiết lộ liệu mục tiêu của chiến dịch.

Chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt đối với Venezuela trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Ông Trump nhiều lần cáo buộc chính quyền Venezuela tạo điều kiện cho các băng đảng ma túy. Tuy nhiên, chính phủ Venezuela bác bỏ mọi cáo buộc có liên quan, đồng thời khẳng định sẽ chống trả bất kỳ hành động xâm phạm nào nhằm vào đất nước.