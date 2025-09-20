Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ rõ loại bánh trung thu cần phải tránh xa

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đặc biệt là bánh trung thu tăng cao trong dịp này.

Theo Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Sở An toàn thực phẩm TPHCM, bánh trung thu được sản xuất, chế biến theo mùa vụ và sử dụng ngắn hạn.

Do vậy, để đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng bánh trung thu cần chú ý những yếu tố như nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, hình dáng, màu sắc, hạn sử dụng của sản phẩm...

Người dân cần chú ý trong việc lựa chọn bánh trung thu để đảm bảo an toàn thực phẩm (Ảnh minh họa: VFA).

Cụ thể, bao bì sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách; bao bì ghi rõ tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có thành phần nguyên liệu sản phẩm, có hướng dẫn sử dụng và bảo quản, có ghi ngày sản xuất và thời hạn sử dụng.

Về chất lượng sản phẩm, hình dáng bánh trung thu phải đồng đều, không bị nứt nẻ và dập nát, biến dạng. Bánh không bị mốc, màu sắc hài hòa (màu đặc trưng của bánh nướng), không có màu sắc khác thường. Ngoài ra, bánh không có mùi vị khác lạ; không có mùi ôi thiu, mùi mốc khi mở bao bì sản phẩm.

Không nên lựa chọn bánh trung thu có màu sắc khác thường (Ảnh minh họa: Sở An toàn thực phẩm TPHCM).

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết thêm, khi mua bánh trung thu, người dân nên lựa chọn tại các cửa hàng, quầy hàng cố định, có địa chỉ rõ ràng.

Bánh cần được bày bán trong điều kiện vệ sinh, có tủ kính hoặc che chắn để tránh bụi bẩn, côn trùng và bảo đảm nhiệt độ phù hợp.

Người dân nên ưu tiên các sản phẩm do các thương hiệu, cơ sở sản xuất đã được nhiều người tiêu dùng biết đến và có thông tin địa chỉ liên hệ cụ thể trên nhãn sản phẩm. Tuyệt đối không lựa chọn những sản phẩm có nhãn mờ, thiếu thông tin hoặc có dấu hiệu bị tẩy xóa.

Người tiêu dùng cũng cần chú ý đến cảm quan sản phẩm. Không sử dụng bánh có dấu hiệu chảy dầu hoặc nhân bánh đổi màu, bởi đây có thể là sản phẩm đã hư hỏng hoặc mất an toàn.

Sau khi mua, việc bảo quản và sử dụng đúng cách cũng rất quan trọng. Bánh cần được để ở nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và tránh ánh nắng trực tiếp.

Với bánh tươi, người dân nên bảo quản lạnh và dùng trong thời gian ngắn theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì sản phẩm. Nên ăn ngay sau khi mở bao bì và tránh để bánh đã cắt hoặc bánh thừa ngoài môi trường trong thời gian dài.

Trước đó, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, đơn vị đã có kế hoạch phòng ngừa ngộ độc thực phẩm dịp Tết Trung thu sắp tới.

Cụ thể, Sở sẽ lập các đoàn kiểm tra (thay thế những đoàn thanh tra trước đây) để tiến hành làm việc, giám sát hoạt động các cơ sở sản xuất bánh trung thu.

Cơ quan chức năng sẽ đặc biệt lưu ý bánh trung thu sản xuất nhỏ lẻ và "bánh nhà làm". Bởi loại bánh sản xuất theo diện này được đánh giá có nguy cơ rất lớn về an toàn thực phẩm.