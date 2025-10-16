Giá rao bán vàng trên thị trường tự do chạm 164 triệu đồng/lượng

Các thương hiệu đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều, được giao dịch ở mức 146-148 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng tăng. Giá vàng nhẫn tại một thương hiệu lớn thậm chí tăng 5,7 triệu đồng/lượng, quanh ngưỡng 144,2-152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, chiều 15/10, một số cửa hàng thậm chí đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 161 triệu đồng mua vào và 164 triệu đồng bán ra - cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 16 triệu đồng/lượng, mức cách biệt chưa từng có.

Như vậy, chỉ tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng 9,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn đã tăng 8-17 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng 63,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng khoảng 62-67 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 4.211 USD/ounce - tăng thêm 56 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng gần 134 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng miếng SJC 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp đà tăng khi nhu cầu các nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn tăng lên trước lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài.

Tỷ giá USD bình ổn

Tỷ giá tại thị trường trong nước ghi nhận sự bình ổn nhiều phiên liên tiếp. Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước không đổi, vẫn là 25.114 đồng/USD. Giá mua bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết được giữ nguyên, hiện niêm yết giá bán tại cùng mức là 26.369 đồng/USD.