Ngôi trường 25 năm tuổi ở miền Tây đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Sáng 18/10, Trường Đại học Cửu Long tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì và kỷ niệm 25 năm thành lập trường (2000-2025).

Tham dự sự kiện có các vị đại biểu trong nước và quốc tế.

Về phía đoàn khách quốc tế có TS. Santisouk Simmalavong, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; bà Sisouk Vongvichit, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TPHCM... cùng lãnh đạo các tập đoàn, viện, công ty đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc...

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Về phía lãnh đạo trong nước có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương; ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo UBND, sở ngành tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long chia sẻ, với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm và đổi mới, tập thể nhà trường đã không ngừng nỗ lực, vượt qua tất cả khó khăn để vươn lên. Sau thời gian 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu và có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện nay, trường tuyển sinh, đào tạo 38 ngành đại học, với trên 90 chuyên ngành đa lĩnh vực, từ kinh tế, kỹ thuật, y – dược, xã hội – nhân văn, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, nông nghiệp công nghệ cao… Có 11 ngành đào tạo thạc sĩ và 3 ngành đào tạo chuyên khoa cấp I, 4 ngành tiến sĩ.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có trên 1.200 thầy cô có học hàm, học vị, trong đó có trên 70 giáo sư, phó giáo sư, 241 tiến sĩ, 447 thạc sĩ, gần 300 bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II… Tổng quy mô đào tạo hơn 35.000 sinh viên, học viên, trong đó có gần 1.500 học viên sau đại học.

Trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 38.000 cử nhân, kỹ sư và gần 1.200 thạc sĩ, trong đó nhiều người đang đảm nhận vai trò lãnh đạo quan trọng, chuyên gia, doanh nhân, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì cho Trường Đại học Cửu Long vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương chúc mừng Trường Đại học Cửu Long đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại buổi lễ, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng phong tặng chức danh đơn vị phát triển xuất sắc cho Trường Đại học Cửu Long vì đã có công trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào từ năm 2015 đến nay.