Cụ ông tử vong trong bể nước, người vợ bị thương nặng ở nhà tắm

Trưa 18/10, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình xác nhận, cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc một cụ ông tử vong bất thường tại bể nước của gia đình, còn một cụ bà bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, một công nhân xưởng may đến nhà xưởng của chị N.T.T. ở thôn 4, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình để làm việc. Xưởng may của chị T. nằm trong vườn nhà bố mẹ chị T..

Khu vực nơi xóm 4, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình, nơi gia đình nạn nhân sinh sống (Ảnh: Bui Thao).

Khi đến nơi thấy cửa cổng vẫn khoá nên người công nhân này gọi chị T. đến mở cổng. Cả hai người đi vào thì phát hiện bà Đ.T.B. (77 tuổi, mẹ của chị T.) nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết thương, nên lập tức đưa bà B. đi cấp cứu.

Sau khi đưa bà B. đi cấp cứu, người thân lại phát hiện cụ ông N.V.N. (80 tuổi, bố của chị T.) tử vong trong bể nước của gia đình.

Vụ việc ngay lập tức được thông báo tới chính quyền địa phương và công an xã Vĩnh Trụ.

Nhận được thông báo, Công an xã Vĩnh Trụ có mặt tại hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.