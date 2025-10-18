Chuỗi rạp chiếu phim của Shark Minh Beta đang kinh doanh ra sao?

Chuỗi rạp chiếu phim Beta của Shark Minh Beta vừa giới thiệu mô hình nhượng quyền rạp chiếu phim đầu tiên tại Việt Nam, trong bối cảnh ngành giải trí đang bùng nổ.

Mô hình nhượng quyền đầu tiên trong ngành phim rạp

Nói về mô hình nhượng quyền đầu tiên này, ông Dương Hoàng Phương - Giám đốc nhượng quyền Beta Group - cho biết, mô hình nhượng quyền Beta hình thành từ 2019 đến nay. Beta cam kết thời gian hoàn vốn từ 3 đến 5 năm, song song hỗ trợ đối tác về truyền thông, nguyên vật liệu, danh mục phim, tư vấn kinh doanh, quản lý vận hành...

Theo ông, khó khăn lớn nhất nằm ở niềm tin của nhà đầu tư với những đội ngũ Beta đang vận hành. Đây không chỉ vấn đề riêng mà còn là vấn đề chung của các mô hình nhượng quyền, nhà đầu tư và đối tác nhượng quyền khi cả hai bên không tin tưởng nhau 100%.

“Nói 100% hơi quá nhưng tỷ lệ tin tưởng càng cao thì tỷ lệ rủi ro giảm thiểu. Tôi cùng các đối tác cũng nghiên cứu nhiều, đúc kết lại cần minh bạch và rõ ràng. Minh bạch ở đây không chỉ là những con số trên các báo cáo tài chính và sau đó nhà đầu tư chốt và ra tiền. Minh bạch ở đây là chứng minh cho đối tác thấy được những chỉ số là chỉ số thật, báo cáo làm được kiểm toán, nộp cho cơ quan nhà nước”, ông Dương Hoàng Phương nói.

Ở phía đối tác, ông Lê Trần Minh Huy - Giám đốc Uyên Hưng Media (chủ đầu tư Beta Tân Uyên) - chia sẻ, ban đầu khi Beta đưa ra báo cáo, cam kết tài chính, doanh thu thì còn phân vân không biết có thể thành sự thật hay không. Khi kết hợp đến nay, ông đã minh chứng được và có mặt tại đây để chia sẻ.

Cụm rạp ông ký kết mô hình nhượng quyền đến hiện tại hơn 3 năm và đã hoàn vốn hơn 80% và chuẩn bị ký kết thêm một cụm rạp mới tại Thủ Dầu Một.

"Mô hình nhượng quyền cũng có những xung đột nhất định ban đầu trong việc kiểm soát và vận hành thương hiệu. Chúng ta không rành về lĩnh vực đó nên mới nhượng quyền và mọi thứ từ thương hiệu, khảo sát thị trường, trang trí, đào tạo nhân lực… Beta lo hết, nhà đầu tư chỉ bỏ tiền. Tuy nhiên, lúc vận hành, một số xung đột nhất định sẽ có, hài hòa được xung đột để hai bên ngồi lại, đồng hành thì sẽ ổn", ông Lê Trần Minh Huy thông tin.

Ông Trương Xuân Bách - Giám đốc Phát triển Dự án Beta Group chia sẻ về việc nhượng quyền trong lĩnh vực giải trí - rạp chiếu phim (Ảnh: Beta Group).

Ngành phim Việt Nam đang tăng tốc

Theo thống kê của Box Office Vietnam, năm 2024, tổng doanh thu phòng vé Việt Nam đạt mức kỷ lục 4.418 tỷ đồng, vượt qua cả mức trước đại dịch năm 2019 (hơn 4.100 tỷ đồng). Dự báo tổng doanh thu thị trường rạp phim Việt Nam tăng trưởng 10% trong 8 năm tới, theo khảo sát từ nhóm nghiên cứu sinh Harvard Business School.

Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều phim rạp doanh thu trăm tỷ, nghìn tỷ… Đạo diễn cũng dần truyền tải rất nhiều thông điệp, giá trị văn hoá qua phim và được khán giả đón nhận. “Đó là những tín hiệu cho thấy thị trường phim Việt Nam đang tăng tốc”, chia sẻ của đại diện Beta Group tại sự kiện diễn ra tại TPHCM mới đây.

Trong bối cảnh ngành tăng tốc, Beta chọn hướng nhượng quyền để nhân rộng, cạnh tranh với loạt “tay chơi” ngoại như Lotte Cinema, CGV.

Được biết, Beta là sự nghiệp của doanh nhân 9X Bùi Quang Minh (thường được gọi là Shark Minh Beta kể từ sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam). Được thành lập năm 2014, Beta Media là công ty thuộc hệ sinh thái Beta Group, chuyên phát triển và vận hành chuỗi rạp chiếu phim nhắm vào phân khúc tầm trung tại Việt Nam.

Hiện, Beta Media phát triển 21 cụm rạp Beta Cinemas trên cả nước. Bên cạnh thương hiệu mới Aeon Beta Cinema, Beta Cinemas vẫn tiếp tục được Beta Media đẩy mạnh, phục vụ nhóm khách hàng sở trường.

“Bắt tay” với ông lớn Aeon

Năm qua, Beta Media và Aeon Entertainment cũng gây chú ý khi thành lập liên doanh, dự kiến đầu tư vốn lên đến 5.000 tỷ đồng cho 50 cụm rạp, đến năm 2035. Liên doanh công bố kế hoạch đẩy mạnh phát triển và vận hành 50 cụm rạp chiếu phim cao cấp mang thương hiệu Aeon Beta Cinema.

Trong buổi lễ công bố, ông Bùi Quang Minh (Shark Minh) - Chủ tịch Beta Group - chia sẻ, hiện nay một cụm rạp hiện đại, cao cấp cần vốn đầu tư xây dựng khoảng 100 tỷ đồng. Do đó, nếu đầu tư 50 cụm rạp, vốn vào khoảng 5.000 tỷ đồng hoặc chênh lệch đôi chút. Tuy nhiên, liên doanh không chỉ đầu tư rạp chiếu phim, còn sản xuất, phát hành nên không chỉ gói gọn trong con số trên.

Ông Minh cho biết, nếu nhìn vào số rạp chiếu phim trên 1 triệu người ở Việt Nam, chỉ khoảng 11 màn hình trên 1 triệu người, trong khi ở Hoa Kỳ nhiều hơn rất nhiều, gấp 10 lần. Vì vậy tiềm năng thị trường là rất lớn. Một sự thật thú vị về thị trường Việt Nam là rất nhiều khán giả là những người trẻ tuổi. Vì vậy công ty của ông được hưởng lợi từ điều đó.

"Thành lập năm 2014, Beta Group đã phát triển rất nhanh. Sau Covid-19, chúng tôi đã tăng gấp 3 lần doanh thu và đang phục vụ khoảng 6 triệu người xem phim mỗi năm. Tôi cũng tự hào nói rằng có lẽ chúng tôi là công ty về điện ảnh phát triển nhanh nhất thế giới", Shark Minh nói.

Vị này cho biết thêm, Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới. Các thương hiệu quốc tế cũng nhận thấy điều đó.

Shark Minh cũng từng là nhà sản xuất của nhiều bộ phim điện ảnh, trong đó có "Ngày mai Mai cưới" (2017), "Tìm vợ cho bà" (2018), "Kế hoạch đổi chồng" (2018) và "Mỹ nhân thần sách" (2019). Ngoài ra, ông còn có tham vọng trở thành đạo diễn.