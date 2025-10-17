Hai lãnh đạo từ nhiệm, Coteccons tính huy động 1.400 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) công bố cả kế hoạch kiện toàn bộ máy quản trị. Theo đó, ông Trần Văn Thức - Trưởng Ban Kiểm soát, và ông Đoàn Phan Trung Kiên - Thành viên Ban Kiểm soát - đã từ nhiệm các chức vụ tại Công ty.

Thông báo của công ty ghi: “Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Coteccons ghi nhận và trân trọng những đóng góp của hai ông trong suốt nhiệm kỳ vừa qua”.

Trong một diễn biến khác, Coteccons vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 1.400 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 3 năm, lãi suất dự kiến 9%/năm.

Coteccons dự kiến phát hành 14 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Thời gian chào bán sẽ diễn ra sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với thời điểm phát hành cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh, thanh toán các hợp đồng với nhà cung cấp, nhà thầu phụ, cũng như chi trả lương và thưởng cho người lao động.

Kế hoạch phát hành trái phiếu được công bố trước thềm họp đại hội đồng cổ đông tới đây, diễn ra trong bối cảnh thị trường hồi phục, doanh nghiệp có lượng backlog lớn cho những năm tiếp theo.

Dự phóng cho giai đoạn 2025 - 2029, Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 20 - 30%/năm. Riêng năm tài chính 2026, doanh thu và lợi nhuận quý I công ty dự kiến tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.