Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói lý do vắng bóng hơn 5 năm

Đinh Tuấn Vũ (SN 1989) từng giành giải Đạo diễn xuất sắc tại giải Cánh diều 2015 với bộ phim Cuộc đời của Yến. Bộ phim này cũng giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Anh còn là người đứng sau nhiều tác phẩm điện ảnh như “Chờ em đến ngày mai”, “Taxi, em tên gì?”… Tuy nhiên, từ sau "Truyền thuyết về Quán Tiên" phát hành năm 2020, Đinh Tuấn Vũ gần như vắng bóng.

Chia sẻ lý do đột ngột biến mất, Đinh Tuấn Vũ giải thích: “5 năm qua, tôi không đứng sau máy quay, nhưng không phải là giai đoạn im ắng. Tôi đã hoàn thành hai loạt phim và quan trọng là dành thời gian để nhìn lại quãng thời gian làm nghề, đồng thời bồi đắp bản thân".

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Đinh Tuấn Vũ gây chú ý khi trở lại điện ảnh với dự án “Ốc mượn hồn” - một tác phẩm tâm lý, kịch tính được anh ấp ủ và chuẩn bị trong nhiều năm. Bộ phim đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ so với phong cách làm phim trước đây của anh.

"Tác phẩm là kết quả của một quá trình, là bộ phim mà tôi tin rằng sẽ chân thật và trưởng thành hơn trong cách chạm đến khán giả”, Đinh Tuấn Vũ nói.

Đạo diễn sinh năm 1989 cho biết, anh muốn kể một câu chuyện mà bản thân thực sự cảm thấy bị ám ảnh và thôi thúc.

"Đây là một bộ phim về con người, về cách chúng ta che giấu, đấu tranh, rồi va chạm với chính phần bóng tối trong mình. Trong quãng thời gian 5 năm qua, tôi tự cảm thấy mình có rất nhiều thay đổi trong tư duy. Tôi thấy mình bình tĩnh hơn và thấu suốt hơn trong cách kể chuyện để khán giả có thể đồng cảm được với các nhân vật, dù nhân vật đó đúng hay sai", đạo diễn chia sẻ.

Phim đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa công bố dàn diễn viên. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Đinh Tuấn Vũ, anh đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản, bối cảnh đến ngôn ngữ hình ảnh với những cú “twist” (tình tiết bất ngờ) hứa hẹn mang đến nhiều mới lạ cho khán giả.