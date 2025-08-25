Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Việt Nam cải tiến có gì đặc biệt?

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là phiên bản nâng cấp và hiện đại hóa của hệ thống tên lửa S-125 Pechora-2TM (còn gọi là SAM-3) do Liên Xô phát triển, với mục đích tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không, đặc biệt là các mục tiêu bay thấp và có kích thước nhỏ như tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV)… là các loại khí tài được sử dụng phổ biến trong chiến tranh hiện đại.

Tổ hợp tên lửa S-125-VT di chuyển qua Quảng trường Ba Đình tại buổi tổng hợp luyện đầu tiên lễ diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Quá trình nâng cấp và hiện đại hóa được thực hiện bởi Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, trực thuộc Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quân đội (Viettel). Quá trình nâng cấp được tập trung vào cải tiến radar, hệ thống điều khiển hỏa lực, khả năng tác chiến trong môi trường hiện đại, nâng cấp tầm bắn…

Tổ hợp tên lửa S-125-VT do Việt Nam tự chủ quá trình nâng cấp, hiện đại hoá, có những tính năng nổi bật, khả năng cơ động, hiệu quả, chiến đấu cao (Ảnh: Hải Long).

Ngoài vai trò phòng không, tổ hợp S-125-VT cũng có thể được sử dụng cho mục tiêu tấn công trên mặt đất và mặt nước.

Sau khi nâng cấp, radar của tổ hợp S-125-VT có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng 90km và tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly tối đa 30km, với tốc độ tên lửa đạt 800m/s (2.880km/h, tương đương Mach 2,3).

Tổ hợp S-125-VT có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, UAV… là những khí tài được sử dụng phổ biến trong chiến tranh hiện đại (Ảnh: Hải Long).

Ngoài hệ thống dẫn đường và giám sát bằng radar, S-125-VT cũng được tích hợp khối quan sát quang - điện tử, cho phép phát hiện và khóa các mục tiêu bay thấp hoặc trong trường hợp radar bị chế áp điện tử hoàn toàn.

Đặc biệt, S-125-VT có hệ thống dẫn đường đồng thời 2 tên lửa nhắm vào 2 mục tiêu khác nhau, với tỷ lệ bắn trúng mục tiêu lên đến 90%, tăng đáng kể so với tỷ lệ từ 45 đến 87% của phiên bản gốc.

Tên lửa của tổ hợp S-125-VT có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 30km, với tỷ lệ đánh trúng lên đến 90% (Ảnh: Viettel).

Các thành phần của tổ hợp S-125-VT (xe điều khiển, xe cung cấp điện, bệ phóng) đều được đặt trên khung gầm xe tải dã chiến, giúp tăng tính cơ động. Điều này cho phép tổ hợp S-125-VT chỉ mất 20 phút để triển khai đội hình chiến đấu, nâng cấp đáng kể khi phiên bản S-125 Pechora trước đây phải mất 90 phút để có thể triển khai chiến đấu.

Xe điều khiển UNK-VT được xem như “bộ não” của S-125-VT. Hệ thống điều khiển cho phép dẫn đường cùng lúc 2 tên lửa vào 2 mục tiêu khác nhau (Ảnh: Hải Long).

Việc tự chủ trong khả năng nâng cấp và hiện đại hóa tổ hợp tên lửa S-125-VT được xem là thành tựu quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, thể hiện khả năng làm chủ công nghệ và hiện đại hóa các hệ thống vũ khí cũ để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Tối 24/8, trong buổi tập luyện diễu hành, đoàn xe quân sự di chuyển trên đường Giảng Võ (Hà Nội), đi qua phía trước trụ sở báo Dân trí. Trong đoàn có xe chở bệ phóng tên lửa S-125-VT (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Với khả năng cơ động cao, nâng cấp tầm bắn và nâng cao tỷ lệ đánh trúng, tổ hợp S-125-VT đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lưới lửa phòng không của Việt Nam, giúp bảo vệ vùng trời Tổ quốc và an ninh quốc gia.