Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Việt Nam cải tiến có gì đặc biệt?
(Dân trí) - Tổ hợp tên lửa S-125-VT là phiên bản hiện đại hóa, do chính Việt Nam cải tiến, với nhiều tính năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn, giúp tăng tầm bắn và cải thiện khả năng đánh trúng mục tiêu.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là phiên bản nâng cấp và hiện đại hóa của hệ thống tên lửa S-125 Pechora-2TM (còn gọi là SAM-3) do Liên Xô phát triển, với mục đích tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không, đặc biệt là các mục tiêu bay thấp và có kích thước nhỏ như tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV)… là các loại khí tài được sử dụng phổ biến trong chiến tranh hiện đại.
Quá trình nâng cấp và hiện đại hóa được thực hiện bởi Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, trực thuộc Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quân đội (Viettel). Quá trình nâng cấp được tập trung vào cải tiến radar, hệ thống điều khiển hỏa lực, khả năng tác chiến trong môi trường hiện đại, nâng cấp tầm bắn…
Ngoài vai trò phòng không, tổ hợp S-125-VT cũng có thể được sử dụng cho mục tiêu tấn công trên mặt đất và mặt nước.
Sau khi nâng cấp, radar của tổ hợp S-125-VT có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng 90km và tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly tối đa 30km, với tốc độ tên lửa đạt 800m/s (2.880km/h, tương đương Mach 2,3).
Ngoài hệ thống dẫn đường và giám sát bằng radar, S-125-VT cũng được tích hợp khối quan sát quang - điện tử, cho phép phát hiện và khóa các mục tiêu bay thấp hoặc trong trường hợp radar bị chế áp điện tử hoàn toàn.
Đặc biệt, S-125-VT có hệ thống dẫn đường đồng thời 2 tên lửa nhắm vào 2 mục tiêu khác nhau, với tỷ lệ bắn trúng mục tiêu lên đến 90%, tăng đáng kể so với tỷ lệ từ 45 đến 87% của phiên bản gốc.
Các thành phần của tổ hợp S-125-VT (xe điều khiển, xe cung cấp điện, bệ phóng) đều được đặt trên khung gầm xe tải dã chiến, giúp tăng tính cơ động. Điều này cho phép tổ hợp S-125-VT chỉ mất 20 phút để triển khai đội hình chiến đấu, nâng cấp đáng kể khi phiên bản S-125 Pechora trước đây phải mất 90 phút để có thể triển khai chiến đấu.
Việc tự chủ trong khả năng nâng cấp và hiện đại hóa tổ hợp tên lửa S-125-VT được xem là thành tựu quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, thể hiện khả năng làm chủ công nghệ và hiện đại hóa các hệ thống vũ khí cũ để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.
Với khả năng cơ động cao, nâng cấp tầm bắn và nâng cao tỷ lệ đánh trúng, tổ hợp S-125-VT đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lưới lửa phòng không của Việt Nam, giúp bảo vệ vùng trời Tổ quốc và an ninh quốc gia.