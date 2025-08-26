Uy lực tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Việt Nam tự phát triển và chế tạo

Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã lần đầu tiên công bố tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển thế hệ mới có tên gọi Trường Sơn, còn có tên gọi VCS-01 (viết tắt của Vietnam Coastal Defence Missile System - Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Việt Nam - 01).

Đây là tổ hợp tên lửa do chính Việt Nam nghiên cứu và chế tạo, là sản phẩm kết hợp giữa Tập đoàn Viettel (bao gồm Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Công ty sản xuất Viettel), nhà máy đóng tàu Z189, Bộ Quốc phòng…

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn di chuyển qua Quảng trường Ba Đình lịch sử trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên lễ diễu binh, diễu hành vào đêm 22/8 vừa qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Những thành phần của tổ hợp tên lửa Trường Sơn

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn bao gồm xe nạp tên lửa VTRV-01, xe chỉ huy điều khiển VCPV-01, xe bệ phóng VLV-01, xe radar cảnh giới và chỉ thị mục tiêu VTAR-1, xe kiểm tra kỹ thuật VTIV-01 và đạn tên lửa hành trình diệt hạm mang tên Sông Hồng.

Trong đó, xe phóng VLV-01 và xe vận tải - nạp đạn VTRV-01 đều được chế tạo trên khung gầm của xe Kamaz-6560 8x8 (8 bánh chủ động). Mỗi xe có thể mang tối đa 4 tên lửa.

Bệ phóng tên lửa trên xe phóng được thiết kế dạng mô-đun, giúp tái nạp tên lửa một cách nhanh chóng (Ảnh: Hải Long).

Bệ phóng tên lửa trên xe phóng được thiết kế dạng mô-đun, giúp tái nạp tên lửa một cách nhanh chóng. Xe VTRV-01 được trang bị hệ thống cần cẩu thủy lực để nạp lại toàn bộ 4 tên lửa cho xe phóng trong chưa đầy 40 phút, giúp đảm bảo tác chiến hiệu quả.

Xe kiểm tra kỹ thuật VTIV-01 được lắp đặt trên khung gầm xe tải Kamaz-5350 6x6 (6 bánh chủ động), có chức năng đánh giá mức độ sẵn sàng và tình trạng kỹ thuật của tên lửa.

Hệ thống có khả năng kiểm tra tình trạng tên lửa ngay trong ống phóng, giúp đảm bảo tên lửa ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Xe phóng của tổ hợp Trường Sơn có thể mang tối đa 4 tên lửa (Ảnh: Hải Long).

Việc theo dõi và khóa mục tiêu được thực hiện bởi xe radar VTAR-1, được trang bị trên khung gầm KamAZ-6560 8×8. Hệ thống này cung cấp thông tin theo thời gian thực về các mục tiêu trên mặt nước, bao gồm phương vị, tầm bắn, tốc độ và hướng di chuyển. Hệ thống radar của xe VTAR-1 có khả năng hoạt động trong môi trường có sự cạnh tranh, gây nhiễu tín hiệu.

Cuối cùng là xe chỉ huy VCPV-01, được lắp đặt trên khung gầm xe tải Kamaz-5350. Xe này chứa các thiết bị hiện đại đáp ứng cho việc liên lạc và phối hợp liền mạch giữa các thành phần của tổ hợp tên lửa.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn có thể bắn các loại tên lửa hành trình đối hạm, với độ chính xác cao (Ảnh: Viettel).

Theo thiết kế, một khẩu đội tên lửa hoàn chỉnh sẽ bao gồm 4 xe phóng và 4 xe nạp đạn, cho phép tổ hợp mang theo 32 quả tên lửa để tấn công các mục tiêu.

Các thành phần của tổ hợp tên lửa Trường Sơn được gắn trên khung gầm xe tải, đảm bảo tính cơ động cao và linh hoạt trong vận hành, có khả năng triển khai tác chiến chỉ trong 10 phút sau khi đến địa điểm phòng thủ.

Các xe mang những thiết bị của tổ hợp tên lửa Trường Sơn được trang bị công nghệ bơm lốp tự động giúp phương tiện có thể cơ động kể cả khi bị hỏng một số lốp.

Tên lửa Sông Hồng do Việt Nam tự sản xuất

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn sử dụng đạn tên lửa hành trình diệt hạm mang tên Sông Hồng VSM-01A (VSM là viết tắt của Vietnamese Cruise Missile - Tên lửa hành trình Việt Nam) có tốc độ bay cận âm và có tầm bắn xa lên tới 80km.

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, có khả năng chống nhiễu cao, giúp tăng độ chính xác khi hướng đến mục tiêu.

Tên lửa Sông Hồng sử dụng trong tổ hợp tên lửa Trường Sơn (Ảnh: Đức Thịnh/Wikipedia).

Hiện tại Việt Nam đã có thể làm chủ công nghệ và tự sản xuất được tên lửa Sông Hồng, giúp chủ động hơn trong việc cung cấp tên lửa cho các tổ hợp phòng thủ Trường Sơn.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối thủ trên biển và trên bờ.

Đây là minh chứng cho năng lực tự chủ vũ khí công nghệ cao của Việt Nam, giúp đảm bảo an ninh quốc phòng và sự bình yên cho Tổ quốc.