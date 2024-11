Tỷ phú Bill Gates chỉ chi mạnh cho tiền học của con, kết quả thế nào?

Trong cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm với bà Melinda French Gates, tỷ phú người Mỹ Bill Gates (69 tuổi) có 3 người con nay đều đã ở tuổi trưởng thành. Ông Bill và bà Melinda đã đồng hành bên nhau cho tới khi cả 3 người con đều đã đến tuổi xa nhà, đi học đại học.

Sau khi chia tay, hai ông bà vẫn có thể gặp lại vào những dịp quan trọng để thể hiện tình yêu thương và sự ủng hộ dành cho 3 người con chung.

Bill Gates rất đầu tư cho việc học của các con

Năm 1975, ở tuổi 19, tỷ phú Bill Gates dừng việc học tại Đại học Harvard (Mỹ) để lập nên công ty Microsoft. Gần 50 năm sau, ông Bill hiện là người giàu thứ 14 trên thế giới, với khối tài sản 107 tỷ USD.

Ông Bill đã chia sẻ từ lâu rằng sẽ không để lại khối tài sản kếch xù của mình cho các con. Ông lo rằng sự giàu có sẽ khiến các con ông sống không có động lực, không biết thế nào là sự nỗ lực theo đuổi đam mê.

Ông Bill dự định sẽ để lại cho mỗi người con 10 triệu USD. Ngoài ra, các con ông có thể sẽ thừa kế việc quản lý quỹ từ thiện của gia đình, đây chính là hoạt động mà phần lớn khối tài sản của tỷ phú Bill Gates sẽ rót vào.

Ông Bill từng nói: "Sẽ không tốt cho bọn trẻ nếu được thừa kế quá nhiều tiền. Điều ấy sẽ làm lệch lạc mọi thứ, bọn trẻ cần phải tự tạo ra con đường cho riêng mình. Tiền của tôi sẽ dành cho người nghèo. Các con tôi hiểu điều đó và cảm thấy tự hào. Các con đã có mặt trong những chuyến đi thiện nguyện cùng tôi để biết khối tài sản của cha đang được chi dùng vào việc gì".

Tỷ phú Bill Gates và bà Melinda Gates bên các con khi còn gắn bó (Ảnh: BI).

Trong quá trình nuôi các con trưởng thành, ông Bill và vợ đã luôn cố gắng đưa lại cho 3 người con một tuổi thơ bình thường nhất có thể. Các con của ông đều phải làm việc nhà, chia sẻ các công việc trong gia đình một cách đều đặn. Ông còn rất nghiêm khắc về thời lượng sử dụng điện thoại của các con. 3 người con của ông chỉ được phép có điện thoại riêng khi đủ 14 tuổi.

Ông Bill không cho phép các con được sử dụng điện thoại khi ngồi bên bàn ăn hay trước khi đi ngủ. "Chúng tôi đặt ra một mốc thời gian, các con không được phép sử dụng điện thoại sau mốc thời gian đó. Điều này sẽ giúp các con có thể ngủ đúng giờ và ngủ ngon giấc hơn", ông Bill từng tiết lộ.

Vị tỷ phú cũng cho biết các con ông được cha mẹ nuôi dưỡng bằng sự kết hợp giữa lý trí và tình cảm, giữa tình yêu thương và tư duy logic.

"Cha mẹ nên đưa lại cho con cái một bầu không khí yêu thương, cởi mở và thấu hiểu. Khi thấy cần hành động, cần giảng giải cho các con hiểu điều gì, cha mẹ lại cần sử dụng tư duy logic. Tôi luôn cố gắng tạo nên sự cân bằng trong quá trình nuôi dạy các con, cho các con sự tự do làm điều mình muốn, nhưng cũng không chi quá nhiều tiền cho các con", ông Bill cho hay.

Đối với việc chi tiêu tiền bạc cho các con, tỷ phú Bill Gates khẳng định chỉ đầu tư mạnh cho việc học của các con. Trước nay, các con của vị tỷ phú luôn theo học ở những ngôi trường danh tiếng nhất nước Mỹ.

Con gái cả của tỷ phú Bill Gates - Jennifer Katharine Gates (SN 1996)

Jennifer (28 tuổi) hiện đã có 2 con với chồng - vận động viên cưỡi ngựa Nayel Nassar. Cặp đôi liên tiếp đón hai con gái chào đời trong năm ngoái và năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn chia sẻ về trải nghiệm trở thành ông ngoại, tỷ phú Bill Gates cho hay ông sẽ lập nên một kế hoạch đặc biệt, để tạo nên những trải nghiệm thú vị cho tuổi thơ của các cháu.

"Mối quan hệ giữa ông bà và các cháu là một mối quan hệ rất đặc biệt, bởi đó là sự gia tăng những điều đẹp đẽ mà chúng ta đã có với con cái của mình.

Vai trò của ông bà chỉ là một vai trò phụ, hỗ trợ thêm cha mẹ ruột của bọn trẻ trong việc nuôi dạy bọn trẻ, vì vậy, vai trò làm ông bà khá đơn giản. Chính nhờ vậy, giữa ông bà và các cháu lại thường có rất nhiều ký ức vui vẻ, thoải mái", tỷ phú Bill Gates chia sẻ.

Jennifer Gates bên gia đình (Ảnh: BI).

Về học vấn, Jennifer Gates hiện đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành sức khỏe cộng đồng của Đại học Columbia, bằng cử nhân chuyên ngành sinh học người của Đại học Stanford. Tháng 5 năm nay, Jennifer tốt nghiệp trường y Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Cô đang làm bác sĩ nhi khoa tại một bệnh viện nằm trong thành phố New York (Mỹ).

Về thú vui riêng, Jennifer đam mê cưỡi ngựa và là một vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp. Jennifer đã học cưỡi ngựa từ năm 6 tuổi. Jennifer và chồng quen nhau ở trường Đại học Stanford, họ có điểm chung đầu tiên là niềm đam mê dành cho bộ môn cưỡi ngựa. Cặp đôi đã kết hôn năm 2021.

Để cổ vũ niềm đam mê cưỡi ngựa của Jennifer, ông Bill và bà Melinda đã mua một trang trại có chuồng ngựa trị giá 18 triệu USD nằm ở bang California dành tặng cho con gái cả. Ngoài ra, nhà Gates còn mua đất ở bang Florida để xây khu tập luyện cho con.

Tháng 2/2023, ngay trước khi đón con đầu lòng chào đời, vợ chồng Jennifer đã nhanh chóng sở hữu một căn biệt thự penthouse có giá 51 triệu USD nằm trong thành phố New York.

Jennifer từng nói về xuất thân của mình: "Tôi biết bản thân được sinh ra trong một gia đình có nhiều ưu thế. Tôi muốn tận dụng những cơ hội sẵn có, học hỏi từ những trải nghiệm, tìm ra điều mà mình thực sự đam mê, để làm được những việc có ích. Tôi hy vọng rằng, những việc mình làm sẽ góp phần giúp thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn".

Con trai thứ hai của Bill Gates - Rory John Gates (SN 1999)

Rory Gates xuất hiện bên mẹ tại một sự kiện (Ảnh trái: USA Today). Chị gái và em gái tới chúc mừng Rory trong lễ tốt nghiệp (Ảnh phải: BI).

Rory là con trai duy nhất của ông Bill và bà Melinda, cũng là người con kín tiếng nhất. Rất ít thông tin và hình ảnh của Rory được tiết lộ ra ngoài. Cậu thanh niên đã tốt nghiệp Đại học Chicago hồi tháng 6/2022. Jennifer Gates tiết lộ cậu em trai Rory đã có bằng cử nhân kép và bằng thạc sĩ chỉ trong vòng 4 năm theo học đại học.

Không rõ Rory theo học những chuyên ngành gì, nhưng cậu thanh niên từng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa sôi nổi cùng với các sinh viên trường luật của Đại học Chicago. Rory không chủ động công khai bất cứ thông tin cá nhân nào, thậm chí không có tài khoản mạng xã hội chính thức.

Một số nguồn tin cho biết hiện tại Rory là một chuyên gia phân tích tình hình chính trị, cậu thanh niên đã tiếp tục học lên tiến sĩ.

Con gái út của Bill Gates - Phoebe Adele Gates (SN 2002)

Phoebe là con gái út của ông Bill và bà Melinda. Tháng 6 năm nay, Phoebe đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành sinh học người tại Đại học Stanford chỉ sau 3 năm theo học.

Hiện tại, Phoebe muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Thuở nhỏ, cô từng ước mơ trở thành nghệ sĩ múa và đã dành nhiều năm theo học múa ba-lê. Sau khi tốt nghiệp trung học hồi năm 2021, Phoebe dừng hẳn việc luyện tập. Cô chuyển hướng sang theo đuổi lĩnh vực thời trang song song với việc học đại học.

Phoebe bên cha mẹ (Ảnh: BI).

Phoebe từng thực tập tại tạp chí thời trang Vogue (Anh). Cô đã có mặt tại nhiều tuần lễ thời trang quốc tế và rất thu hút sự chú ý với tư cách khách mời tới xem các show trình diễn thời trang.

Trong năm nay, Phoebe đã thành lập thương hiệu thời trang Phia với mục tiêu hướng tới dòng sản phẩm thời trang phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, không sử dụng da thuộc và lông thú. Hiện tại, Phia mới chỉ bán hàng online trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Phoebe sử dụng mạng xã hội khá thường xuyên, cô muốn mọi người hiểu đúng hơn về cô và gia đình: "Mọi người thường có những quan niệm có tính mặc định, thậm chí thành kiến về tôi. Tôi sử dụng mạng xã hội để có cơ hội được kể câu chuyện của mình và tận dụng sự quan tâm dành cho gia đình mình để đề cập tới những vấn đề xã hội quan trọng.

Tôi quan tâm tới những vấn đề như quyền bình đẳng giới hay phát triển thời trang bền vững, thân thiện với môi trường".

