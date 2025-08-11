Chủ tịch Đồng Nai nêu lĩnh vực then chốt của phường An Lộc nhiệm kỳ mới

Ngày 11/8, Đảng bộ phường An Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 182 đại biểu đại diện cho 886 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ qua của địa phương. Lãnh đạo tỉnh cũng thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình đột phá của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Lộc đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Lộc lần thứ I (Ảnh: An Lộc).

Ông Võ Tấn Đức cũng mong muốn, với việc phân cấp, phân quyền đã thực hiện, địa phương sẽ thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị trong nhiệm kỳ mới, phường An Lộc tranh thủ huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Phường cần chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và xác định đây là lĩnh vực then chốt để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế, việc làm cho lao động và tăng thu ngân sách địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Lộc diễn ra ngày 11/8 (Ảnh: An Lộc).

Lãnh đạo tỉnh tin tưởng phường An Lộc sẽ biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành khát vọng vươn lên, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình và văn minh.

Phường An Lộc thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số từ các phường Phú Thịnh, xã Thanh Phú và Thanh Lương của thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước cũ).