Thưởng 100 triệu đồng học sinh đạt huy chương vàng Olympic tin học quốc tế

Tại buổi gặp mặt, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã trao thưởng 100 triệu đồng đến em Lê Kiến Thành vì thành tích đặc biệt xuất sắc này.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Gia Lai cũng tặng bằng khen đối với Lê Kiến Thành vì thành tích xuất sắc trên.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao thưởng 100 triệu đồng đến với em Lê Kiến Thành (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Lâm Hải Giang, huy chương vàng của em Lê Kiến Thành không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Gia Lai, mà còn là biểu tượng cho tinh thần không ngừng vươn lên của giáo dục Việt Nam, khẳng định vị thế của trí tuệ trẻ Việt trên đấu trường quốc tế.

“Lãnh đạo tỉnh mong muốn lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến của em Thành đến với mọi học sinh trong tỉnh, để từ đó thắp sáng thêm nhiều ngọn lửa vàng cho quê hương”, ông Giang nhấn mạnh.

Ông Giang cũng cho biết tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nhân tài, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ tại lễ tuyên dương, em Lê Kiến Thành xúc động khi được lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt. Thành cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ban giám hiệu trường, quý thầy cô đã giúp đỡ, tạo điều kiện suốt quá trình học tập, thi cử.

Em Lê Kiến Thành chi sẻ tại lễ gặp mặt, tuyên dương (Ảnh: Doãn Công).

Em Thành cho biết bản thân tham gia nhiều kỳ thi tin học trong nước, nhưng kỳ thi Olympic tin học quốc tế này rất áp lực, căng thẳng.

“Những lúc khó khăn, cha mẹ luôn ở bên động viên em. Sự hy sinh thầm lặng, niềm tin vô điều kiện của cha mẹ đã giúp em mạnh mẽ vượt qua mọi áp lực. Cảm ơn cha mẹ đã luôn ở bên con, dù là những đêm em thức khuya viết code (lập trình) hay những lúc em mệt mỏi vì bài toán khó”, Thành xúc động nói.

Thầy Huỳnh Lê Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), nhấn mạnh em Thành là học sinh xuất sắc của trường, đạt nhiều thành tích đáng trân trọng, đem vinh quang về cho tỉnh và trường. Thành xứng đáng là tấm gương cho các học sinh noi theo.