Honda không coi xe điện là lựa chọn duy nhất

Năm ngoái, hãng dành 10 nghìn tỷ yên (68 tỷ USD) cho kế hoạch điện khí hóa, nhưng vài tháng trước đã cắt giảm 30% con số này. Honda cũng từng đặt mục tiêu xe thuần điện sẽ chiếm 30% doanh số hàng năm vào cuối thập kỷ này, nhưng mục tiêu đó giờ không còn nữa. Trong tuyên bố mới, Honda khẳng định rằng hãng không xem xe điện là con đường duy nhất để đạt trung hòa carbon.

Mẫu CR-V e:FCEV chạy bằng pin nhiên liệu (Ảnh: Honda).

Honda vẫn giữ mục tiêu đạt trung hòa carbon cho tất cả sản phẩm và hoạt động doanh nghiệp vào năm 2050. Nhưng có nhiều cách để thực hiện điều đó. Trao đổi với tạp chí Drive của Australia, lãnh đạo chi nhánh Honda tại nước này cho biết xe điện không phải giải pháp duy nhất để giảm khí thải carbon.

Tân CEO Jay Joseph của Honda Australia cho biết hãng vẫn đang tiếp tục cải tiến các sản phẩm xe điện, với việc phát triển pin thể rắn, nhưng mục tiêu cuối cùng của hãng là trung hòa carbon, chứ không phải chỉ riêng xe điện. Honda cũng sẽ phát triển các công nghệ khác giúp đạt được mục tiêu trung hoà carbon, trong đó có xe điện sử dụng pin nhiên liệu.

Dù mẫu Clarity đã bị khai tử, Honda chưa từ bỏ công nghệ hydro. CR-V e:FCEV là mẫu xe chạy bằng pin nhiên liệu có điểm đặc biệt: nó đồng thời là xe hybrid sạc điện (PHEV) với bộ pin 17,7kWh cắm sạc, cho phạm vi chạy điện 46km. Toyota và Hyundai cũng tiếp tục đầu tư vào công nghệ hydro, và ngay cả BMW cũng dự định ra mắt xe pin nhiên liệu vào năm 2028 với sự hợp tác của Toyota. Ngược lại, Stellantis gần đây đã từ bỏ hoàn toàn mảng này, gọi đây là “phân khúc ngách”.

Một thương hiệu Nhật khác là Toyota tin rằng cần đa dạng hơn nữa về hệ truyền động. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới cho rằng động cơ đốt trong chạy bằng hydro có thể là giải pháp thay thế cho việc tập trung hoàn toàn vào xe điện chạy pin. Cùng với Mazda và Subaru, Toyota đang phát triển các loại động cơ trung hòa carbon có thể chạy bằng hydro lỏng, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tổng hợp.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là cơ sở hạ tầng. Hiện tại mạng lưới trạm nạp còn quá kém phát triển. Theo H2stations.org, tính đến cuối năm ngoái, toàn cầu chỉ có khoảng 1.160 trạm nạp hydro hoạt động. Hạ tầng cho nhiên liệu tổng hợp gần như không tồn tại, ngoại trừ một vài trường hợp như nhà máy thử nghiệm của Porsche tại Chile.

Một số ý kiến cho rằng các hãng xe đang làm một việc vô ích khi theo đuổi công nghệ hydro và nhiên liệu tổng hợp, nhưng cũng có nhiều ý kiến nghi ngờ việc ô tô điện chạy pin là câu trả lời tối ưu. Một trong những nhận định gây tranh cãi nhất đến từ Chủ tịch Akio Toyoda của Toyota. Đầu năm 2024, ông dự đoán xe điện thuần sẽ không bao giờ vượt quá 30% thị phần ô tô toàn cầu. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu cho thấy ông có thể bị chứng minh là sai trong tương lai gần, khi xe điện chạy pin tiếp tục tăng trưởng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết ô tô thuần điện chiếm hơn 20% doanh số toàn cầu năm 2024 và đang trên đà vượt mức 25% trong năm nay. Dù Trung Quốc là thị trường dẫn dắt, châu Âu cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu, xe điện chiếm 17,5% doanh số xe mới trong nửa đầu 2025, tăng từ mức 13,9% cùng kỳ năm ngoái.