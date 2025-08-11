Trường Quốc tế Mỹ xin kéo dài đình chỉ, Sở GD&ĐT đề xuất giải thể

Trường Quốc tế Mỹ tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ngày 11/8, Sở GD&ĐT TPHCM thông tin về tình hình liên quan đến Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (AISVN).

AISVN đã bị Sở GD&ĐT đình chỉ hoạt động 12 tháng, kể từ ngày 1/7 năm ngoái, lý do trường không đảm bảo điều kiện dạy học, nguồn lực tài chính, giáo viên, nhân viên căn cứ Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 46 của Chính phủ.

Theo đại diện Sở, sau một năm, AISVN chưa nêu được việc khắc phục các vấn đề trên, đồng thời xin kéo dài thời hạn đình chỉ thêm một năm nữa.

Phía cơ quan quản lý cho biết thêm trong thời gian Trường Quốc tế Mỹ bị đình chỉ hoạt động giáo dục, Sở GD&ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn về việc thực hiện báo cáo kèm minh chứng về việc khắc phục đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Tháng 6, Sở GD&ĐT đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS, Trường Quốc tế Mỹ về tiến độ thực hiện hồ sơ khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ hoạt động giáo dục.

Tại buổi làm việc Sở đề nghị nhà đầu tư thực hiện báo cáo kèm minh chứng về việc khắc phục đầy đủ các nguyên nhân.

Tuy nhiên, ngày 18/6, người thay mặt Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc Tế Mỹ AIS, Trường Quốc tế Mỹ đã ký văn bản số 18.06/2025/AISVN báo cáo về việc khắc phục và đơn xin gia hạn thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục từ 30/6/2025 đến hết 30/6/2026 (12 tháng).

Tuy nhiên, theo Sở, văn bản trên chưa nêu được việc khắc phục nguyên nhân dẫn đến đình chỉ hoạt động giáo dục.

Ngoài ra, tính đến cuối tháng 6, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ khai thuế kỳ tháng 3, tháng 4. Tổng số tiền còn chậm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp... của công ty và trường là hơn 31 tỷ đồng.

Như vậy, đến hết tháng 6, nhà đầu tư vẫn chưa có phương án tài chính hiệu quả để giải quyết, thanh toán các khoản nợ đối với các cơ quan quản lý khác.

Do đó, Sở GD&ĐT đã có báo cáo tình hình, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định giải thể trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ tại địa chỉ: số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TPHCM theo khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục năm 2019.

Trong trường hợp nhà đầu tư đảm bảo điều kiện thành lập thì lập hồ sơ để được thẩm định, cho phép thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định hiện hành

Trước đó, hồi tháng 5, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường đã bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Thanh tra TPHCM cũng chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, đề nghị làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép của Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS, thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư giáo dục mà đơn vị này ký với các phụ huynh.