Bộ đội biên phòng bắt giữ đối tượng mua bán 10 bánh heroin

Lúc 14h ngày 11/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Tòng Văn Quí (SN 1987, quê tỉnh Điện Biên), về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Tòng Văn Quí cùng tang vật thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Vì Hiện).

Cụ thể, vào thời gian trên, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đồng chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực xã Púng Bánh, đã bắt quả đối tượng Quí đang mua bán trái phép chất ma túy.

Theo nhà chức trách, tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroine, 1 xe máy; 1 điện thoại di động. Được biết, đối tượng Quí đã có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và các lực lượng phối hợp điều tra.